A2 – Capolavoro Umbertide, vittoria che vale le Final Eight contro Ariano

Capolavoro de La Bottega del Tartufo Umbertide che centra la qualificazione alle final eight di Coppa Italia, dopo aver battuto la rivelazione Ariano Irpino. Le bianco-azzurre hanno trionfato con il punteggio finale di 71-66. Un successo che sembrava inatteso, visto che la squadra di coach Contu si trovava in stato di emergenza, con Paolocci out, Giudice reduce da un’influenza, Gelfusa non disponibile e Spigarelli non ancora al 100% della forma. Un match molto combattuto e spettacolare, con le squadre ad inseguirsi per tutti i 40 minuti di gioco. Un successo che premia, non solo il grande lavoro della squadra e dello staff, ma anche di una società storica, quella del presidente Betti, ritornata ad essere credibile fin dalla passata stagione. Top scorer Aneta Kotnis con 17 punti, in doppia cifra tra le umbertidesi anche il capitano Federica Giudice con 16 e De Cassan con 14. La PF Umbertide sale così a quota 18 punti in classifica ed al 4° posto in solitaria. Le final eight di Coppa Italia si svolgeranno, probabilmente, a Moncalieri il 13-14-15 marzo. Intanto la PFU deve pensare a raggiungere i playoff ed ha già la mente a Faenza, il prossimo appuntamento che inaugura la fase di ritorno. Palla a due sabato 11 gennaio a Faenza.

La Bottega del Tartufo Umbertide vs Ariano Irpino 71-66 (22-21, 40-33, 53-48)

Umbertide: Pompei 5, Giudice 16, Bartolini ne, Kotnis 17, Prosperi 8, Spigarelli 4, Moriconi 7, Paolocci ne, Gambelunghe, De Cassan 14. Allenatore: Alessandro Contu. Vice: Michele Crispoltoni.

Ariano Irpino: Moretti ne, Orchi 8, Cifaldi ne, Sansalone, Albanese, Seskute 7, Zanetti 13, Scibelli 10, Fabbri 13, Pastore ne, Zitkova 14, Bambini 1. All: Orlando.

Uff.Stampa PF Umbertide