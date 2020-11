A2 – Carugate ancora battuta, Mantova porta a casa la vittoria

Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura – Blackiron-rentpoint.it Carugate 77 – 68 (24-15, 45-34, 58-44)

La serata si preannunciava come complicata con una Carugate alla ricerca del colpaccio valevole per i primi due punti della stagione ed una MantovAgricoltura che avrebbe dovuto fare a meno di Monica e Petronio. Gli spettri sono stati però allontanati dalle sangiorgine trascinate da una Laura Pastore on fire (19 punti) spalleggiata da Llorente e Marchi, rispettivamente 14 e 15 punti.

Il primo quarto si apre con il vantaggio di Carugate che in striscia positiva mette a segno 8 punti filati. Risale la china San Giorgio, che non riesce subito ad agganciare il pareggio con le bianco-azzure che continuano a rimanere avanti. Ci pensano però Pastore con 14 punti nei primi 6 minuti e Llorente a riportare i giochi in pari e ribaltare il vantaggio fino al +9, sancito nel finale dai liberi di Gatti sul punteggio di 24 a 15.

Nella seconda frazione di gioco è Laura Gatti a battezzare i primi minuti con due punti, un pallone recuperato con altri due punti in contropiede. San Giorgio continua a mantenere la testa della partita e mette la firma sul match anche la tripla di Pizzolato che va a segnare il trentatreesimo punto della serata. Il vantaggio mantovano è di 10 punti, Carugate cerca di acciuffare le sangiorgine arrivando al -5, Marchi e Pastore però fanno la voce grossa e riportano il vantaggio sulla doppia cifra. Llorente e Bernardoni, nel finale, danno manforte alle proprie compagne chiudendo il primo tempo sul 45 a 34 per le mantovane.

Terzo quarto che si apre con la bomba da 3 di capitan Antonelli; dopo poco le sangiorgine vivono un piccolo momento di buio in cui non riescono a trovare il canestro come vorrebbero e difendendo non sempre alla perfezione. Riesce a riaccendere la luce Marchi che va a segno con il cinquantesimo punto della serata. Carugate prova nuovamente a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio, MantovAgricoltura prontamente risponde ai tentativi rimettendo la decina in proprio favore. Difesa più stretta, palloni recuperati e tiri liberi che vanno a segno permettono alle vigiliate di chiudere il penultimo quarto in vantaggio di 14 punti sul punteggio di 58 a 44.

Ultimi 10 minuti di gioco aperti dalla bomba di Marchi che raggiunge il massimo vantaggio della serata (61 a 46). Le sangiorgine sembrano aver messo la quarta, una frenata per qualche errore al tiro e un paio di lacune difensive permettono però alle giocatrici di coach Fassina di riavvicinarsi fino al -7. Coach Borghi incita le proprie giocatrici che rispondono al contrattacco milanese: il divario continua ad oscillare tra i 7 e 9 punti per le mantovane.

Nel finale riescono però a spuntarla le ragazze di MantovAgricoltura che mettono così in ghiacciaia la quarta vittoria su sei gare giocate aggiudicandosi così 8 punti in classifica e il quarto gradino del campionato con 6 partite giocate su 7, a parimerito con Udine che ha due gare in meno giocate (attualmente la gara contro Udine è stata posposta al 25 novembre, mentre la giornata odierna delle friulane, contro Castelnuovo Scrivia, si giocherà il 15 dicembre).

Un DLF completamente deserto, ma riempito dal cuore e dalla forza delle nostre ragazze che hanno messo in campo una strepitosa performance vincendo meritatamente.

Il prossimo impegno per le sangiorgine sarà ora in trasferta in terra veneta sabato prossimo, 21 novembre, contro le Lupe di San Martino di Lupari con la palla a due fissata alle 20.30 presso il Palazzetto dello Sport di Via Da Vinci.

Bravissime ragazze, non molliamo… DAJE!

BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Llorente* 17 (6/8 da 2), Pastore* 16 (5/7, 2/3), Gatti* 9 (2/4 da 2), Antonelli* 5 (1/2, 1/4), De Stefani, Bernardoni* 10 (5/11, 0/1), Pizzolato 3 (0/5, 1/1), Bottazzi NE, Ruffo 2 (1/3 da 2), Errera, Marchi 15 (2/4, 1/3)

Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 22/44 – Tiri da 3: 5/13 – Tiri Liberi: 18/27 – Rimbalzi: 36 10+26 (Llorente 10) – Assist: 12 (Pastore 3) – Palle Recuperate: 4 (Pastore 1) – Palle Perse: 11 (Llorente 3)

BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Discacciati, Miccoli 3 (1/1 da 3), Olajide* 14 (5/10, 1/3), Usuelli, Diotti* 9 (4/8 da 2), Osmetti NE, Canova* 13 (4/12, 0/4), Grassia* 10 (4/8 da 2), Micovic* 7 (2/6, 1/3), Colognesi 12 (5/6 da 2)

Allenatore: Fassina S.

Tiri da 2: 24/51 – Tiri da 3: 3/12 – Tiri Liberi: 11/15 – Rimbalzi: 35 11+24 (Olajide 10) – Assist: 6 (Diotti 5) – Palle Recuperate: 4 (Olajide 2) – Palle Perse: 11 (Olajide 3)

Arbitri: Servillo F., Di Pinto F.

Uff stampa Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura