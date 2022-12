A2 – Carugate domina la ripresa, passo falso per Alperia Bolzano

Alperia Basket Club Bolzano – Dimensione Bagno Carugate 63 – 69 (26-15, 42-32, 53-51, 63-69)



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh 6 (3/9, 0/1), Delbalzo Gueye, Kotnis* 15 (6/12, 1/6), Servillo* 6 (2/5 da 2), Chrysanthidou* 2 (1/3, 0/2), Fall 11 (5/7, 0/3), Gualtieri* 2 (0/1, 0/2), Assentato* 18 (3/6, 4/8), Azzi 3 (0/1, 1/2), Kob NE

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 20/45 – Tiri da 3: 6/24 – Tiri Liberi: 5/5 – Rimbalzi: 43 14+29 (Logoh 12) – Assist: 12 (Fall 5) – Palle Recuperate: 7 (Gualtieri 3) – Palle Perse: 16 (Kotnis 4)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 8 (3/9, 0/1), Usuelli 9 (0/4, 1/3), Diotti* 8 (3/8, 0/3), Osmetti NE, Cassani* 16 (7/9, 0/1), Andreone, Nespoli* 10 (3/7, 1/1), Khozobashiovska, Faroni 2 (1/2 da 2), Baiardo* 16 (2/6, 4/7)

Allenatore: Colombo A.

Tiri da 2: 19/46 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 39 10+29 (Belosevic 10) – Assist: 10 (Nespoli 4) – Palle Recuperate: 9 (Belosevic 3) – Palle Perse: 10 (Belosevic 3)

Seconda vittoria consecutiva per Dimensione Bagno, ancora in trasferta e anche questa volta con una diretta rivale in classifica, ovvero la Alperia Bolzano. Carugate si presenta al PalaMazzali senza il coach Colombo, influenzato e con il vice Andrea Brambilla al comando, mentre per Bolzano, assenza importante, quella di Elena Vella.

Partono a razzo le atlete trentine, che sorprendono la nostra difesa sia dal perimetro con Assentato, sia nell’area pitturata con la polacca Kotnis. 26-15 dopo 10 minuti, e siamo già di rincorsa. L’ingresso di Fall consente alle biancorosse di tenere botta a tutti gli assalti di Diotti e compagne, dove si mette in luce un’ottima Baiardo che chiuderà con 16 punti e 4/7 nelle bombe. All’intervallo lungo ancora Bolzano avanti di 10 lunghezze (42-32).

La ripresa ci vede subito protagoniste, bomba di Usuelli, due punti di Belosevic e palla rubata di Nespoli per un 7-0 iniziale che ci riporta pesantemente in scia a Bolzano. Si stringono le maglie difensive di Carugate che sporca passaggi, non concede più soluzioni facili a Alperia e il parziale del terzo quarto è di 11-19, grazie appunto ad una difesa aggressiva e di squadra. L’ultima frazione inizia subito con il pareggio sul 53-53 e la gara ora è tutta da giocare.

La Capitana Diotti prende in mano la situazione e piazza un altro 6-0 con un tiro dalla media, due liberi e una penetrazione così Dimensione Bagno si stacca pericolosamente con un piccolo vantaggio che il team di coach Sacchi non riuscirà più a recuperare. a meno di un minuto dalla fine, sul 63-66 ottima difesa di Carugate con Belosevic che stoppa Kotnis e sul ribaltamento grazie ad un assist di Usuelli, Baiardo mette la bomba che chiude i giochi. Finale 63-69 e iniziano i festeggiamenti.

MVP dell’incontro però sarà Francesca Cassani, 16 punti, 7/9 da due ma soprattutto 9 rimbalzi, 2 stoppate; è dappertutto in campo, dura in difesa sia su Kotnis sia su Logoh, in un momento di forma strepitoso; quasi in doppia doppia Belosevic con 8 punti e 12 rimbalzi, Ilaria Nespoli, oltre ai 10 punti segnati, una certezza in difesa dove mette pressione a chiunque passi dalle sue parti, Sara Usuelli 9 punti, come al solito aumenta i ritmi di gioco e agevola contropiedi e transizioni, bene anche Andreone, Faroni e Kozhobashiovska che dalla panchina entrano subito nel vivo dell’incontro e concludiamo con i complimenti a coach Brambilla, al suo esordio assoluto come capo allenatore in serie A2 e subito vincente.

