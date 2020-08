A2 – Carugate, è iniziata la preparazione

Il 15 Febbraio giocammo l’ultimo match del campionato contro Albino, poi qualche furtivo allenamento e lo stop definitivo. Sono passati sei mesi, sei mesi difficili, ma ora, finalmente, si ricomincia!

Ieri il raduno della prima squadra e del settore giovanile, tutti i gruppi al comando dei preparatori atletici che questa settimana avranno il compito di organizzare e gestire un risveglio muscolare e atletico, per riportare fisicamente le atlete ad uno status ottimale per il ritorno in palestra, che si prevede a settembre.

Agli ordini di Stefano Rossi e di Daniele Bernardelli, i preparatori atletici rispettivamente della prima squadra e del settore giovanile, hanno iniziato il loro lavoro tutte le ragazze, presso il Carugate Fitness Village e al campo di atletica del Centro Sportivo del Ginestrino. Già buone le prime sensazioni, le ragazze proseguiranno la loro preparazione per tutta la settimana, Sabato incluso, e dalla settimana successiva alterneranno basket alla sala pesi e alla pista. Agli ordini del capo allenatore Luigi Cesari, e dei suoi assistenti Matteo Catalfamo e Andrea Brambilla, si è svolta anche una riunione tecnica, per evidenziare il programma tecnico che verrà sviluppato nelle prossime settimane.

Nel precampionato, previste amichevoli ad Albino, Crema e a Milano. Tra 5 settimane la Coppa Italia a Moncalieri che ci vedrà opposti a Faenza, mentre nel week end del 3-4 Ottobre, salvo imprevisti, avremo la prima di campionato.

Siamo in attesa a momenti, del calendario provvisorio, che Ufficio Gare della Federazione dovrebbe inviarci proprio in questi giorni.

Seguiteci sul sito www.basketcarugate.it, su Facebook e su Istagram, per tutte le foto e aggiornamenti.

Uff.Stampa Carugate Basket