A2 – Carugate, fissato per il 3 Settembre il primo scrimmage

Martedì 30 Agosto, è iniziata la stagione 2022/23 con il raduno della prima squadra presso il Tibodywork Institute di Arcore, dove le nostre atlete, hanno eseguito visite mediche e test atletici, per poi trasferirsi al palasport per il primo allenamento, agli ordini di Coach Colombo, del suo assistente Brambilla e del preparatore atletico Alieri,

La prima settimana di lavoro si concluderà Sabato 3 Settembre, la mattina al campo di atletica e il pomeriggio al palazzetto di Villasanta per uno scrimmage contro la squadra locale che disputerà il campionato di serie B.

Discretamente soddisfatto lo staff tecnico, di aver trovato le atlete in buone condizioni fisiche e atletiche. Le primje due settimane saranno di lavoro intenso 6 giorni a settimana anche con doppie sessioni di lavoro, sia in palestra, che sul campo di atletica e in sala pesi.

Infine, confermiamo che Domenica 25 Settembre presso il Palasport di Carugate si disputerà il 2° Memorial Mirarchi, dedicato al nostro indimenticato Presidente. La giornata si svolgerà su tre incontri, alle 14:30 amichevole Under 14, alle 16:45 Dimensione Bagno Carugate – Pallacanestro Bolzano, alle 19:00 amichevole Under 19. L’ingresso sarà gratuito e siamo in attesa della conferma del patrocinio da parte del Comune di Carugate. Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube di Basket Carugate.

