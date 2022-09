A2 – Carugate in crescita, vittoria nel test di Torino

Week end con vari impegni per Basket Carugate sia per la prima squadra sia per l’esordio stagionale delle Under 19 Elite.

Dimensione Bagno Carugate regola Teen Torino in trasferta, 44-59 ( 25-30 ) con una buona prestazione corale e con Usuelli (13) e Baiardo (17) in doppia cifra.



Ricordiamo che Domenica 25 Settembre, si disputerà al Palasport di Carugate, il II° Memorial Pino Mirarchi, il nostro indimenticato Presidentissimo, con tre incontri a partire dalle 14:30 sia del settore giovanile, sia della prima squadra che affronterà Acciaierie Valbruna Bolzano

Basket Teen Torino – Dimensione Bagno Carugate 44-59 ( 25-30 )

Carugate : Belosevic 9, Diotti 3, Nespoli 2, Usuelli 13, Cassani 7, Andreone 6, Baiardo 17, Faroni, Osmetti, Kozhobashiovska, Marino 2 all.re Colombo ass. Brambilla

Uff.Stampa Basket Carugate