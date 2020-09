A2 – Carugate lotta e solo nel finale cede ad Alpo nel primo test amichevole

Buona la prima, come si usa dire, prima amichevole, sul difficile campo di Alpo Villafranca, una delle favorite del girone Nord, risultato finale 73-66 per le venete, ma siamo andate ben oltre le speranze. Alpo, ha iniziato una settimana la preparazione prima di noi, era già alla terza amichevole, e nelle prime due aveva asfaltato letteralmente altri due team del nostro raggruppamento, ovvero San Martino Lupari e Sarcedo.

Il primo canestro della stagione, seppur in uno scrimmage, è di Bea Olajide, pochissimo secondi dopo la palla a due, con un jump shot dalle media distanza, giusto per far capire fin da subito alle forti veronesi, che non siamo in gita fuori porta. Partiti con un quintetto composta da Diotti-Miccoli-Canova-Olajide-Grassia passiamo avanti fino al 11-8 ma Alpo non sta a guardare e di forza, chiude il primo quarto 19-16. La seconda frazione entrambe le difese diventano più arcigne e iniziano le rotazioni, non cambiano però gli equilibri, dalla nostra pachina arriva affidabilità e punti, e chiudiamo sotto di 4 all’intervallo lungo. Anche la ripresa vede un sostanziale equilibrio, terzo quarto si chiude in parità 22-22 mentre l’ultima frazione rimane sempre in bilico 18-15, finale dunque 73-66 per Alpo Villafranca.

Come prima amichevole, risultato e prestazione che lasciano ben sperare, occorrerà lavorare di più sulla difesa perfezionare le collaborazioni e l’affiatamento. La prova del nove sarà Giovedì a Crema, per il secondo scrimmage contro l’altra grande favorita del girone.

Alpo Villafranca – Basket Carugate 73-66 (19-16 / 14-13 / 22-22 / 18-15)

Alpo: n.d

Carugate: Discacciati 10, Possali, Miccoli 4, Colognesi 15, Olajide 7, Allevi 2, Usuelli, Diotti 5, Osmetti 2, Canova 15, Grassia 7 in panchina Matteo Catalfamo e Andrea Brambilla

Uff.Stampa Basket Carugate