A2 – Carugate non molla, le parole di Gavazzi: “Pronti per un eventuale ripescaggio”

Dopo due serie playout giocati entrambi fino alla terza gara, ed entrambi persi di pochissime lunghezze (sempre 4 punti ogni match ) rimane l’amaro in bocca a dirigenza, staff tecnico e atlete di Basket Carugate.

Le parole del GM Paolo Gavazzi : “Una annata difficile, con tanti, troppi infortuni, qualche scelta sbagliata nel roster, ed un finale a dir poco sfortunato. Può succedere, questa è la dura legge dello sport, ma appartiene ormai al passato. Fin da ora Carugate sta lavorando per essere di nuovo protagonista: abbiamo i mezzi sia economici che strutturali per poter risalire nella categoria nazionale, ecco perchè abbiamo già avviato le procedure per richiedere un ripescaggio in A2”. Dopo 10 stagioni consecutive in A2, Carugate segna il passo sul campo ma la sua stagione continua dietro le scrivanie: la possibilità di un ripescaggio, se non certa, ha sicuramente alte probabilità di essere accettata, ecco perché fin da ora vogliamo assicurare a tutti, sponsor e tifosi, giocatrici e tutto l’ambiente di Carugate che siamo già al lavoro per essere pronti con il massimo dell’entusiasmo e delle capacità societarie per essere protagonisti.

Continua il GM di Carugate : “Con l’innesto dei nuovi soci arrivati ad Aprile, abbiamo le spalle larghe per poter affrontare ancora un campionato Nazionale, certi non solo della salvezza ma con aspirazioni più alte. Aspettiamo con fiducia che la Lega Basket Femminile ci possa offrire un posto nella categoria e che ce lo possa offrire in tempi brevi, in modo da poterci organizzare sia a livello di staff tecnico, sia a livello di roster”.

I tempi non saranno lunghi: solitamente la certezza matematica e formale del ripescaggio è a inizio Luglio, ma spesso molto prima si riesce a sapere di eventuali rinunce. “ Nella peggiore delle ipotesi, che però al momento non vogliamo prendere nemmeno in considerazione, faremo il campionato di serie B con un unico e solo intento: la promozione immediata il primo anno”. Questa è una promessa che ci sentiamo di fare da subito.

