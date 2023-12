A2 – Carugate non pervenuta, netto successo per Mantova

MANTOVAGRICOLTURA 70 – DIMENSIONE BAGNO CARUGATE 44

(23-13; 37-22; 50-34; 70-44)

Sorride MantovAgricoltura che infila la seconda vittoria consecutiva e prima sul campo amico del PalaSguaitzer espugnando la Dimensione Bagno Carugate sul 70 a 44.

Dopo l’iniziale equilibrio tra le parti, Carugate riesce a strappare un break di allungo sul 3 a 11. Cremona prova a dare lo scossone alle sue infilando la tripla del -5, Carmeli risponde però subito; il colpo di reni delle sangiorgine però è in canna e acquistando fiducia al tiro anche Dell’Olio e Llorente mettono la loro firma alla serata ricucendo ad un solo possesso lo svantaggio (10 a 13) a 3 minuti dalla fine. A cronometro fermo è invece Fietta che raggiunge il -1 mentre ancora Dell’Olio, che chiuderà la sfida come miglior realizzatrice per le sue con 16 punti, questa volta dall’arco da 3, firma il primo sorpasso biancorosso sul 15 a 13. Si lotta nel pitturato avversario, con le sangiorgine che cercano di amministrare e sporcare tutti i palloni delle milanesi, riuscendo a mettere in campo una buona pressione e recuperando per poi lanciarsi in contropiede. San Giorgio piazza l’allungo con Petronio che, trovando 5 punti in due azioni consecutive, aggancia il 22 a 13 per le sue.

Ingrana il turbo MantovAgricoltura nel secondo quarto, grazie ad una prestazione corale di tutte le sangiorgine che tengono Carugate a 13 punti fino a 4:20 dalla fine piazzandone a loro volta 8 (31 a 13). Carugate scuote il suo tabellone infilando 4 punti filati, mentre le sangiorgine continuano la loro avanzata seppur le milanesi provino ad aggredire la partita con qualche tiro dalla media realizzato che le riporta sul -11 a due minuti dalla fine. Continua la conduzione sangiorgina fino ai 37 punti, mentre le biancoblu si trovano a fare i conti con tanti errori al tiro che le lasciano a 22.

Rientrate dalla pausa lunga, Nespoli prova a caricarsi sulle spalle le sue arrivano al -11, Bottazzi respinge prontamente il tentativo con la tripla, mentre le sue compagne aumentano sempre di più l’intensità difensiva riuscendo a rubare palloni e lanciandosi in contropiede. Rulli, miglior realizzatrice per Carugate con 15 punti, prova a mantenere a galla le sue, le mantovane guadagnano sempre più fiducia sino al +18, ridotto a 16 punti nel finalissimo da Fabbricini da sotto.

L’ultimo quarto si apre sotto il segno da tra con Dell’Olio che trova il fondo del cesto e Petronio dalla media, a seguire, infila il 55esimo punto, valido per il +21 biancorosso. Primi due punti dopo il rientro dell’infortunio anche per Nwachukwu e per la ‘piccola’ di MantovAgricoltura, Francesca Buelloni, che vanno a segno sul 59 a 38, mentre per le ospiti è Cassani a trovare due punti facili in solitaria sotto al canestro. Saranno poi 6 i punti messi a segno dalla Dimensione Bagno, mentre le virgiliane spingeranno sull’acceleratore giocando in maniera fluida e serena arrivando a quota 70.

Una bella vittoria che dà animo e forza a San Giorgio che concluderà il 2023 con due gare in esterna rispettivamente contro Basket Roma sabato prossimo e contro la Libertas Moncalieri il 23 dicembre.

MantovAgricoltura San Giorgio: Fietta 5, Novati 5, Llorente 5, Dell’Olio 16, Nwachukwu, Petronio 7, Buelloni 2, Cremona 7, Bottazzi 8, Ranzato, Orazzo 11. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Dimensione Bagno Carugate: Usuelli 6, Rulli 15, Caccialanza 5, Fabbricini 2, Nespoli 11, Cassani 2, Carmeli 3, Andreone, Faraoni, Rizzi n.e., Valieri. All.re Silvestri A.; ass. Brambilla A.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO