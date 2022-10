A2 – Carugate sconfitta nello scrimmage contro il Sanga Milano

Ultimo scrimmage in preparazione dell’imminente inizio di campionato ( sabato prossimo ) questa volta abbiamo ospitato il Sanga Milano, una delle formazioni più accreditate del girone. Carugate senza Giudice e con la capitana Diotti solo in panchina, regge bene per tre tempi mentre nell’ultima frazione viene soverchiata dalla lunghissima panchina del Sanga che sarà sicuramente un punto di forza in campionato per le milanesi. I parziali per quarto sono stati 18-21, 39-41 e 48-56. Il risultato finale 59-77. Per Carugate occorre lavorare ancora molto sulla difesa e sui rimbalzi, ma la squadra è sembrata “pimpante” per almeno 30 minuti.

I tabellini :

Carugate: Belosevic 15, Usuelli 12, Diotti, Osmetti 3, Cassani 2, Andreone 6, Nespoli 12, Kozho 8,Faroni 2, Baiardo.

Sanga: Toffali 6, Novati 4, Guarneri 14, Beretta 15, Penz 11, Bonomi 5, Hatch 1, Madonna 13, Finetti.



