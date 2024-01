A2 – Carugate spazza via la Stella Azzurra

Gara senza storia quella andata in scena a Carugate. La formazione di coach Silvestri vince in modo netto e convincente l’incontro contro la Stella Azzurra, trascinata dal duo Albanelli-Rulli. Le lombarde tornano così alla vittoria e salgono a quota 6, lasciando a 4 la formazione allenata da coach Chimenti.

Per quanto riguarda la cronaca, poco da narrare: al 5-0 firmato Cassani-Rulli, Roma risponde con Schena e Zangara per l’8-4 iniziale. Cassani si mette ancora in evidenza, con due canestri per il 12-6 prima di altri cinque punti tutti nel segno di Rulli per il 17-6 dopo sette minuti. La Stella Azzurra è costretta al timeout ma al rientro la trama non cambia e con due triple di Albanelli è 25-10 alla prima sirena. Anche il secondo periodo è un monologo: la tripla in avvio di Caccialanza fa più diciotto, poi sono ancora una straordinaria Albanelli e Rulli a firmare il 36-12 di metà frazione. Carugate può così alternare continui cambi, dando spazio anche alla panchina. Fabbricini si mette in evidenza sotto canestro (42-21 al 18′), mentre Usuelli e Albanelli sanciscono il 46-22 all’intervallo. Nel terzo periodo Roma dimostra tutta la propria pochezza offensiva, segnando solo quattro punti. Al contrario le padrone di casa segnano altri ventitre punti, chiudendo al trentesimo avanti di ben 40 lunghezze di margine sul 69-29. Negli ultimi dieci minuti la formazione locale aumenta ulteriormente il margine imponendosi 87-39.

CARUGATE 87 STELLA AZZURRA 39



Carugate: Usuelli 9, Rulli 13, Cassani 7, Caccialanza 12, Nespoli 4, Alieri, Andreone 2, Fabbricini 10, Faraoni 5, Rizzi ne, Albanelli 25. All.Silvestri

Stella Azzurra: Frigo 2, Zangara 2, Schena 7, Garofalo, Sasso 13, Brzonova 8, Salvioni, Comandini 3, Ndiaye 4, Rizzo. All.Chimenti