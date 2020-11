A2 – Casi di #Covid-19 per Castelnuovo Scrivia, rinviato il match a Vicenza

Semaforo rosso per l’Autosped che non si recherà domani a Vicenza per affrontare la formazione veneta. i tamponi rapidi effettuati questa mattina hanno mostrato la positività di alcune componenti della squadra di coach Zara e pertanto, a titolo precauzionale, è stato richiesto il rinvio della partita in programma domani. Nel pomeriggio le atlete verranno sottoposte ad un nuovo test, questa volta molecolare, allo scopo di verificare la correttezza di quelli fatti in mattinata.

Uff.Stampa Bc Castelnuovo Scrivia