La sfida di domani, valevole per l’8a giornata del campionato di serie a2 femminile, tra Pallacanestro Femminile Firenze e E-Work Faenza è rimandata a data destinarsi per via di alcune giocatrici di Firenze positive al covid 19. Tutta la società Faenza Basket Project augura una pronta guarigione a tutte le componenti della squadra avversaria purtroppo positive.

Uff.Stampa E-Work Faenza