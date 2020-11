A2 – Castelnuovo Scrivia alza la voce, prima sconfitta per Crema

Autosped Castelnuovo Scrivia – Parking Graf Crema 59 – 56 (19-7, 31-20, 41-33, 59-56)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Repetto NE, D’Angelo 2 (1/2, 0/1), Madonna* 13 (2/7, 2/3), Pavia 12 (2/2, 2/3), Serpellini NE, Colli* 5 (1/6, 1/1), Bernetti NE, Bonvecchio* 7 (2/8, 1/4), Podrug* 7 (3/6 da 2), Bassi NE, Francia, Gatti* 13 (5/10 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 16/41 – Tiri da 3: 6/12 – Tiri Liberi: 9/17 – Rimbalzi: 53 14+39 (Podrug 15) – Assist: 15 (Madonna 5) – Palle Recuperate: 8 (Madonna 2) – Palle Perse: 28 (Madonna 5) – Cinque Falli: Pavia

PARKING GRAF CREMA: Melchiori* 9 (1/6, 2/4), Nori NE, Gatti 9 (3/7, 1/3), Zagni 6 (2/7, 0/2), Capoferri 7 (1/2, 1/5), Radaelli NE, Caccialanza* 11 (0/1, 3/8), Cerri* 3 (1/3 da 2), Parmesani NE, Rizzi* 4 (1/1, 0/2), Pappalardo* 7 (1/7, 1/2), Guerrini NE

Allenatore: Stibiel G.

Tiri da 2: 10/34 – Tiri da 3: 8/26 – Tiri Liberi: 12/17 – Rimbalzi: 26 5+21 (Pappalardo 6) – Assist: 11 (Melchiori 3) – Palle Recuperate: 10 (Pappalardo 3) – Palle Perse: 13 (Melchiori 4)

Arbitri: Ferrero Regis M., Naftali A.

Una partita dai due volti che al termine vede festeggiare la squadra guidata da coach Zara capace di fermare la corsa della capolista che pero’ non esce certamente ridimensionata dal parquet di Voghera. La partenza di Bonvecchio & C. possiamo dire che e’ devastante e anche se, senza non togliere i meriti alle padrone di casa, l’approccio della formazione ospite e’ tutt’altro che quella giusta. Sotto canestro la copia Gatti e Podrug la fanno da padrone mentre dall’altra parte la via del appare un tabu’. Il primo parziale di 19-7 e’ una eloquente dimostrazione di quello che e’successo in campo. Si riparte dunque in salita e le premesse sono tutt’altro che piacevoli per Caccislanza & C. che pero’ hanno il merito di reagire come ci si deve aspettare dal team cremasco. I periodi centrali vedono le padrone di casa reggere bene il rientro delle ospiti che pero’ riescono a recuperare terreno chiudendo sul -8 (41-33) quando iniziano gli ultimi 10′. E saranno minuti incandescenti fino al suono finale della sirena. Punto su punto il divario si ricuce fino a che per la testa della gara passa di mano. La capolista ha poi di una occasione per afferrarla definitivamente ma quando le gare si decidono al foto finish ad essere determinanti sono i dettagli e quel pizzico di fortuna che non guasta mai. Nell’occasione la mente piu’ lucida e la mano calda viene dimostrata dalle padrone con Madonna che chiude definitivamente i conti fissando con 2 liberi il 59-56 finale. “Faccio i complimenti a Scrivia che ha confermato di essere una squadra destinata a giocare un ruolo da protagonista in questo campionato” il commento a caldo del presidentedel sodalizio cremasco Paolo Manclossi. “Sapevamo che sarebbe stata un ostacolo duro da affrontare e che avremmp dovuto giocare al meglio delle nostre attuali possibilita’ senza portare alibi. Siamo partiti male ma alla fine anche se usciamo sconfitti la squadra ha reagito dimostrando carattere e la voglia di ribaltare una situazione che dopo 10′ sembrava compromessa. Diciamo che dobbiamo fare tesoro di questi 10′ giocati male dalla squadra ma anche tenere stretto lo spirito di reazione e la prova di carattere dimostrata nei 30′ successivi. Episodi a parte abbiamo ripreso in mano la gara e anche l’opportunita’ di farla nostra ma evidentemente le nostre avversarie sono state piu’ brave e lucide nei momenti decisivi dove però npossiamo dirlo non siamo stati particolarmente fortunati Un po’ di rammarico ci puo’ essere ma e’ una sconfitta che non modifica nulla, anzi ci fara’ tornare in campo piu’ arrabbiati che mai”.

Uff.stampa Basket Team Crema