A2 – Castelnuovo Scrivia batte nettamente Mantova

Autosped Castelnuovo Scrivia – San Giorgio MantovAgricoltura 73 – 52 (22-22, 38-31, 56-40, 73-52)



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 17 (3/7, 3/5), Bernetti 3 (1/1 da 3), Premasunac* 13 (6/8, 0/1), Rulli 3 (0/4, 1/3), Bonasia NE, Leonardi* 12 (3/3, 1/3), Baldelli* 9 (0/1, 3/5), Gianolla* 11 (3/7, 1/3), Ravelli NE, Smorto 5 (1/3, 0/2), Castagna, Gatti NE

Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 16/33 – Tiri da 3: 10/24 – Tiri Liberi: 11/13 – Rimbalzi: 48 9+39 (Premasunac 15) – Assist: 22 (Baldelli 7) – Palle Recuperate: 5 (Marangoni 2) – Palle Perse: 18 (Baldelli 5)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Dell’Olio V.* 6 (3/12, 0/1), Llorente* 11 (5/14 da 2), Togliani* 2 (0/3, 0/1), Petronio, Buelloni NE, Bevolo 4 (2/5, 0/1), Ndiaye, Bottazzi* 11 (1/4, 2/6), Labanca, Orazzo* 18 (6/10, 1/6)

Allenatore: Purrone S.

Tiri da 2: 17/53 – Tiri da 3: 3/15 – Tiri Liberi: 9/14 – Rimbalzi: 35 12+23 (Llorente 7) – Assist: 8 (Llorente 3) – Palle Recuperate: 9 (Dell’Olio V. 2) – Palle Perse: 9 (Llorente 2)

Arbitri: Lenoci A., Giovagnini F.

Rotondo successo, il quinto consecutivo, per la formazione di Molino che piega la strenua resistenza di una Mantova che pur accusando alla fine un parziale piuttosto consistente non è dispiaciuta, lottando con grande determinazione su ogni pallone e provando a sfidare a viso aperto le giraffe che però alla lunga sono riuscite a far emergere la loro maggior caratura complessiva. Brutte notizie alla vigilia per il coach di casa che oltre alle preventivate assenze di Gatti e Ravelli deve rinunciare anche a Bonasia, fermata dal riacutizzarsi del problema alla caviglia mentre dall’altra parte Purrone deve rinunciare a Bernardoni; Autosped che nel riscaldamento indossa le t-shirt del Team Derthona Azalai, (il cui banchetto era presente al PalaOltrepo) a sostegno, unitamente alla Bertram Derthona Basket, del progetto Just The Women I Am che dal 2014 si occupa di raccogliere fondi a favore della ricerca universitaria contro il cancro. Alla palla a due i quintetti sono Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac da una parte e Togliani, Orazzo, Bottazzi, Dell’Olio e Llorente dall’altra; castelnovesi che escono forte dai blocchi di partenza (6-0) attaccando con profitto il ferro con Premasunac, Leonardi e Gianolla; le incursioni della lunga croata e la tripla di Marangoni valgono, ben presto, il +9 (13-4 al 4′) con il primo tentativo di recupero delle ospiti (7-13) che viene respinto da un 5-0 interno che porta il vantaggio oltre la doppia cifra (18-7). Le lombarde però sono ben lungi dall’alzare bandiera bianca e trascinate da Orazzo e Llorente (11 e 6 punti nei primi 10′) pian piano rientrano, trovando, proprio con la ex Sassari, la parità (22-22) proprio in coincidenza con il suono delle prima sirena. Nei 2′ di pausa Molino fa capire alle giocatrici di non aver troppo apprezzato il loro rendimento difensivo ed in effetti quando si ritorna sul parquet il Bcc cambia passo nella propria metà campo, concedendo a Mantova solo 1 punto nei primi 6′ e volando fino al +12 (35-23); ancora una volta però la replica delle ospiti non si fa attendere, concretizzandosi con un 8-0 che vale il -4 (31-35) con Leonardi che dall’arco fissa il punteggio, al 20′, sul 38-31. Match quindi ancora pienamente aperto ma dagli spogliatoi esce una Autosped con gli occhi della tigre, ben decisa a mettere la parola fine alla sfida; ancora una volta il break decisivo parte dalla difesa che tiene a secco le virgiliane per ben 7′, nei quali fattura un 16-0 che vale il massimo vantaggio (54-31); una controversa decisione arbitrale fa perdere un po’ di concentrazione alla squadra di casa e il San Giorgio è bravo ad approfittarne per piazzare un 7-0 che restituisce alla ragazze di Purrone un po’ di fiducia e di inerzia, con il 56-40 del 30′ che lascia ancora aperta una piccola speranza per le ospiti. Le giraffe però mostrano grande maturità tenendo sempre a distanza di sicurezza le avversarie visto che il distacco tra le due compagini non scende ma al di sotto delle 16 lunghezze nonostante Mantova continui a mettere sul campo grande intensità; le castelnovesi però non arretrano di un millimetro e così, alla fine, il divario riprende quota toccando il +21 proprio allo scoccare del 40′. Una vittoria per nulla banale e scontata quella ottenuta stasera dall’Autosped contro una formazione che aveva tutte le caratteristiche per creare problemi; la grande pressione messa sulla palla non ha impedito, inizialmente, al Bcc di costruire comunque buone trame offensive ma ha fruttato, alle ospiti, numerosi recuperi tramutati poi in canestri che sono valsi l’aggancio al 10′; quando poi, però, la difesa di casa è decisamente salita di tono la gara ha preso una piega decisamente favorevole alle ragazze di Molino, brave a concedere solo 30 punti in altrettanti minuti alle avversarie, dopo i 22 subiti nella frazione iniziale. Due importanti anche in considerazione delle assenze pesanti, ma purtroppo non è una novità, accusate anche questa sera ma, ancora una volta, chi è sceso in campo ha fatto in pieno il proprio dovere, non facendo rimpiangere quelle compagne che invece erano costrette dalla sfortuna a stare sedute in panchina a fare il tifo.

