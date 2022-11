A2 – Castelnuovo Scrivia domina sul campo di Mantova

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 42 – AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA 65

(12-15; 17-28; 25-51; 42-65)

Incassa la sconfitta la formazione mantovana dopo essere riuscita a rimanere in partita per un quarto, dopodichè Castelnuovo Scrivia riesce ad inserirsi in cabina di regia e a manovrare la partita a proprio piacimento. Nonostante il grande divario di punti, le giocatrici di coach Purrone hanno provato per 40 minuti ad avvicinarsi, ma lo strappo creato dalle giocatrici piemontesi diventava sempre più incolmabile, complici anche delle percentuali al tiro basse.

La prima frazione di gioco è stata equilibrata, con le lunghe biancorosso Llorente e Dell’Olio che sono riuscite a gestire positivamente i rimbalzi e sfruttato le lunghe leve da sotto confezionando 10 punti. In generale nessuna delle due squadre riesce definitivamente ad assestarsi in cabina di regia e solo negli ultimi secondi l’Autosped riesce a trovare il vantaggio, con MantovAgricoltura che continua a lottare e rimanere attaccata chiudendo sul 12 a 15.

Il secondo quarto si apre con il pareggio e poco dopo vantaggio sangiorgino, sul 17 a 15, il sereno però durerà poco. Dopo 4 minuti di gioco iniziano le difficoltà per le sangiorgine, che subiscono il tentativo piemontese di piegare la partita in proprio favore con una stretta difensiva asfissiante che non concede vita facile alle mantovane che provano a rompere lo schieramento avversario più volte, non riuscendo ad arrivare a concretizzare le azioni. San Giorgio rimane ferma a 5 punti in tutto il quarto, mentre Castelnuovo allunga portandosi in pausa lunga sul vantaggio di +11 al suono della sirena della pausa lunga.

Rientrate dalla pausa lunga, le giocatrici di coach Molino premono sull’acceleratore aumentando sempre di più lo strappo creato e mettendo in difficoltà le virgiliane che continuano a non avere un rapporto positivo con il canestro non riuscendo a migliorare le proprie medie. Il divario arriva ad un massimo di 28 punti, ma Bottazzi non ci sta a continuare a soccombere e infila quattro punto per le sue per dimostrare di non voler buttare il ferro a fondo nonostante il punteggio si assesti sul 25 a 51.

Nell’ultima frazione di gioco Bernardoni, Bevolo, Llorente e Labanca provano a ricucire per quanto possibile raggiungendo il -19, ma Castelnuovo risponde al tentativo di avvicinamento respingendo indietro le biancorosse. Il punteggio sembra ormai poter permettere a Castelnuovo di archiviare le pratiche, ma anche se il punteggio è sfavorevole per le sangiorgine si continua imperterrite a difendere e a cercare costruzioni efficaci per portare a termine la propria serata. Le percentuali al tiro non premiano gli sforzi di San Giorgio che esce sconfitta sul 42 a 65 contro una corazzata come Castelnuovo Scrivia.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 19 novembre alle 20.30 nella sfida in esterna contro la Dimensione Bagno Carugate.

MantovAgricoltura San Giorgio: Dell’Olio 7, Llorente 9, Togliani, Petronio, Bevolo 7, Bernardoni 5, Ndiaye n.e., Bottazzi 7, Truzzi n.e., Labanca 5, Orazzo 2, Silocchi n.e. All.re Purrone S.; ass. Logallo L., Gianfreda E.

Autosped Castelnuovo Scrivia: Marangoni 10, Bernetti, Grande, Premasunac 10, Rulli n.e., Bonasia 14, Leonardi 14, Baldelli 2, Gianolla 3, Smorto 12, Castagna, Gatti n.e. All.re Molino A; ass. Lazzari A.

