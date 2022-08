A2 – Castelnuovo Scrivia, ecco i numeri di maglia

“I numeri possono tutto, scolpiscono la nostra vita quotidiana, si nascondono spesso dietro ogni nostro gesto personale, dietro ogni progresso collettivo. Ci aiutano a superare le incertezze e a scegliere cosa è meglio per noi. Così, se imparassimo davvero a leggerli e a capirli, molte cosiddette casualità sarebbero spiegate e potremmo comprendere meglio i fatti, grandi e piccoli, di ogni giorno”. È la tesi di Andrea Mignone, ingegnere divulgatore torinese, nel suo libro, La vita è matematica. Scopriamo insieme allora quali sono i numeri che le nostre Giraffe hanno scelto per la prossima stagione ormai alle porte, cercando così di iniziare a conoscerle meglio

In cabina di regia agiranno Valentina Bonasia e Valentina Baldelli, che hanno scelto rispettivamente il #9 e l’#11. Alla base della scelta di Bonasia “non c’è una motivazione particolare”, mentre la fedeltà è alla base della decisione di Baldelli, che ha “indossato l’#11 sin dalle mie prime esperienze lontano da casa. Era il numero di maglia un ragazzo di Gualdo Tadino che mi piaceva, l’ho sempre scelto anche per questo”.

Altre new entry in casa BCC sono Sofia Marangoni e Giovanna Elena Smorto: la prima è reduce da un’annata molto positiva ad Alpo (conclusa da capocannoniere del Girone Nord) e indosserà il numero 3, che “graficamente è simile all’8 che avevo quando ero molto giovane”, mentre Smorto scenderà in campo con il #28 che “è il giorno di nascita di persone a cui sono molto legata: mio nonno materno, mio fratello e, a dire il vero, anche io. Mio nonno materno è ancora oggi il mio primo tifoso, mio fratello maggiore la ragione per cui ho iniziato a giocare a pallacanestro. Anche gli altri miei familiari sono nati in giorni vicini al 28, per cui questo numero mi fa pensare alla famiglia che mi ha sempre sostenuta”.

Cambia numero invece Ashley Ravelli, alla seconda stagione in maglia BCC: la sua scelta per il 2022/23 è ricaduta sul numero 14, “che indossa Martina Crippa, un’ispirazione per me sin da quando giocava al Geas”, mentre Francesca Leonardi ha scelto il #10, che “ho avuto nella prima partita disputata insieme alle ragazze, dopo avere giocato con i maschi sin da piccola”.

Una questione di fedeltà è alla base della scelta di Carlotta Gianolla e Giulia Rulli, che hanno confermato rispettivamente il #13 e il numero 8. Alla base della scelta di Carlotta, il fatto che “il 13 è il mio giorno di nascita e il primo numero che ho scelto quando ho iniziato a giocare”, mentre l’8 per Giulia rappresenta “il percorso che ho fatto come giocatrice, i risultati e i traguardi che ho raggiunto nella mia carriera. Questo è il motivo per cui ci sono davvero tanto affezionata”.

Sotto canestro agiranno Nina Premasunac e Valentina Gatti: la prima ha optato per il #7 “che mi ha portato fortuna in Nazionale”, mentre la seconda indosserà nuovamente il 44 perché “si abbina al mio cognome come nella canzone”.

Completano il roster Matilde Castagna, che ha deciso di scendere in campo con il #32 “perché è stato il numero con cui ho iniziato i campionati giovanili” e Francesca Bernetti, che indosserà la canotta #5, cambiando numero: “da quando sono a Castelnuovo ho sempre avuto il 14. Lasciandolo a una mia compagna quest’anno, ho optato per il 5, che è la somma di 1+4”.

Rimanete connessi,nei prossimi giorni tante novità per conoscere ancora meglio le nostre GIraffe!

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia