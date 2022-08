A2 – Castelnuovo Scrivia, ecco le amichevoli preseason

E’ fissato per lunedì 29 agosto il kick off dell’Autosped versione 2022-2023: giocatrici e staff tecnico si ritroveranno infatti alle ore 17 al PalaCamagna di Tortona per dare il via ‘ufficiale’ ad una stagione che si preannuncia tanto impegnativa quanto stimolante, anche in considerazione della sempre più stretta sinergia con il Derthona Basket, e di conseguenza con il Gruppo Gavio, che ha fornito e fornirà un supporto sempre più importante e prezioso. Dopo il raduno è previsto anche un aperitivo di ‘benvenuto’ che si terrà presso il circolo di lettura mentre in serata il gruppo si sposterà a Castelnuovo, presso la Piscina, per una prima cena di squadra. Nel frattempo è stato anche perfezionato il programma delle amichevoli preseason che vedranno impegnate le ragazze di coach Molino: il debutto è previsto per venerdì 9 settembre (ore 20,30 al PalaOltrepo di Voghera) affrontando il Magik Parma, formazione che milita nel campionato di serie B emiliano. Una settimana dopo (venerdì 16, ore 18,30) trasferta in quel di La Spezia per il primo test contro una compagine di pari categoria, seppur appartenente al girone Sud; liguri che restituiranno la visita 7 giorni dopo (venerdì 23 ore 18,45 a Voghera) mentre l’ultimo scrimmage ante inizio campionato è in cartellone per martedì 27 (ore 19,30 sempre a Voghera) con il derby contro Broni, gustoso antipasto (anche per la presenza di molte ex, su ambo i lati) della sfida che vedrà le due squadre affrontarsi in regular season.

Si è già ampiamente detto delle rilevanti novità che hanno riguardato sia il roster, rinnovato per 6/12, sia la per guida, con l’arrivo di un nome ‘pesante’ e di indubbio prestigio come quello di coach Nino Molino, ma le news in casa Bcc non si sono fermate solo agli aspetti più prettamente tecnici. Nuovo, infatti, è il fisioterapista (Piero Zuccarelli) che seguirà le ragazze e nuovi nomi anche per quanto riguarda lo staff medico che sostituirà Cesare Battegazzore a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per la grande opera che ha prestato in questi anni in sostituzione dell’indimenticato dottor Granata: si tratta di un graditissimo ritorno, anche se sotto un’altra veste, visto che Adelaide Algeri è stata una delle protagoniste, sul campo, della scalata del Bcc, di cui è stata anche capitano, fino alla serie A2. Dopo tanti anni, infine, non comparirà più sulle divise il logo Pro Tech, azienda che è stata compagna fedele del sodalizio castelnovesi per almeno un decennio, accompagnandolo da vicino (con Donatella Daniel in qualità di presidente) nella splendida cavalcata che l’ha portata fino alla serie cadetta: anche in questi casi i ringraziamenti sono dovuti e necessari perchè senza quel fondamentale supporto il Bcc non avrebbe mai potuto raggiungere i risultati che ha raggiunto.

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia