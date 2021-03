A2 – Castelnuovo Scrivia, in Coppa Italia con divise nuove

Alla presenza del Sindaco Gianni Tagliani e dell’Assessore Paola Pisa, di Raffaella Gavio e Michela Soldini in rappresentanza dell’Autosped e del Gruppo Gavio, nella sala consiliare dello splendido Palazzo Centurione sono stati presentati il nuovo logo disegnato dal grafico Diego Chiaudani e le divise da gioco “special edition” realizzate da Cantieri Sportivi di Tortona. Dopo i saluti di rito, le parole di Chiaudani:” ringrazio i dirigenti del BCC che hanno deciso di sposare il progetto che lo studio Alchimie ha ideato. Non solo un nuovo marchio, ma un vero e proprio sistema di identità volto a costruire un brand capace di incontrare le nuove generazioni. Dotarsi di strumenti di marketing appropriati per la comunicazione di questi anni è quindi un passaggio verso nuovi traguardi, ancora più ambiziosi”. Il Sindaco Tagliani:” la qualificazione alla Coppa Italia della vostra squadra nell’elite cestistico nazionale di categoria è un grande lustro per il nostro piccolo paese e per questo apprezziamo chi si spende giornalmente per permettere ai nostri giovani tra mille difficoltà di poter fare sport, così come ringraziamo gli sponsor che li sostengono economicamente”. Presente il Presidente del Basket Club Castelnuovo Maurizio Sacchi con parte della dirigenza, coach Francesca Zara e le atlete Bonvecchio, D’Angelo Gatti e Podrug con il nuovo abbigliamento da gara che verrà utilizzato a Brescia nella Coppa Italia.

Uff.Stampa BC Castelnuovo Scrivia