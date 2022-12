A2 – Castelnuovo Scrivia si conferma capolista imbattuta, primo stop Sanga Milano

La formazione di Molino aggiorna il proprio record e chiude il 2022 con la dodicesima vittoria consecutiva che le vale, per contorno, il primato solitario in classifica; questo l’esito della ‘Partita’ del PalaOltrepo che vedeva di fronte le uniche due squadre ancora imbattute di tutta la serie A2. Ed è un esito, riteniamo, più che legittimo perchè a parte i primissimi minuti sono state sempre le giraffe a fare gara di testa, accumulando vantaggi anche di un certo rilievo (+16) e respingendo ogni tentativo delle ospiti di rientrare nel match. Le tribune dell’impianto vogherese offrono un bellissimo colpo d’occhio alla palla a due che vede, da una parte, il classico quintetto d’apertura (Bonasia, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac) mentre dall’altra parte Pinotti parte con Madonna, Toffali, Penz, Novati e Van der Keijl; la tensione è palpabile ed infatti le giocatrici impiegano un pochino ad entrare in ritmo, è Penz ad aprire le danze dall’arco trovando però la pronta risposta, sempre dai 6,75, di Premasunac. Autosped che prova a prendere la testa ma una tripla dell’ex Madonna sigla l’aggancio (7-7) anche se questa sarà l’ultima volta, nel match, in cui le milanesi troveranno la parità. Pur se la contesa resta sempre in sostanziale equilibrio, a fare da lepre sono le padrone di casa, che pur in una serata non brillantissima al tiro riescono però ad impedire che il Sanga inneschi le sue temibilissime bocche da fuoco; il +2 interno della prima sirena (14-12) fotografa piuttosto fedelmente quanto visto nei primi 10′ ma dopo la prima mini pausa sono le castelnovesi ad uscire con più rapidità dai blocchi di partenza con la sola Van der Keijl, tra le ospiti, a provare a tenere a contatto le compagne. E’ ancora il centro olandese a permettere a Milano di restare in scia (19-22 al 16′) ma a quel punto arriva il primo break significativo delle giraffe che con un 9-0 (tripla di Leonardi, e canestri di Premasunac, Gianolla e Marangoni) volano sul +12 (31-19) e prima della sirena di metà c’è solo il tempo per un paio di liberi di Guarneri che fissano il punteggio sul 31-21 al 20′. Si riparte, dopo l’intervallo, dedicato alla presentazione delle formazioni giovanili castelnovesi, con la formazione di PInotti che sembra ben motivata a rientrare nel match ed in effetti il divario tra le due compagini va gradualmente assottigliandosi anche perchè, a parte un paio di buone soluzioni, l’Autosped sembra soffrire la zona messa in campo dalle avversarie; è ancora Madonna, con una tripla, a firmare il -4 (31-35) che sembra restituire speranze al Ponte Casa d’Aste ma ancora una volta la reazione delle castelnovesi è di quelle che lasciano il segno. Arriva infatti un 12-0 che porta le locali al massimo vantaggio (47-31) e che sembra indirizzare definitivamente la partita verso le giocatrici di Molino; Milano però non è capolista per caso e lo dimostra con un prepotente contro break (12-2) che la riporta in linea di galleggiamento poichè il -6 del 30′ (43-49) è ritardo più che accettabile vista la piega che aveva preso l’incontro. Ultimi 10′ da vivere in apnea con le ospiti che risalgono ancora una volta a -4 (45-49) ma, dall’altra parte della barricata, l’Autosped ha mille risorse ed ogni volta respinge i tentativi delle avversarie di ricucire definitivamente lo strappo; sono Marangoni prima e Bonasia poi il braccio armato della squadra di casa e sono loro le ultime banderillas che fiaccano la resistenza delle lombarde che alla lunga sembrano pagare il grande sforzo prodotto per cercare di risalire la china. Il cronometro è un fedele alleato del Bcc che può gestire con relativa tranquillità gli ultimissimi possessi e conquistare così un successo assai importante oltre che meritato. Onore al Sanga che non esce certo ridimensionato dalla sfida di stasera e che ha comunque dimostrato di meritare la posizione che occupava, lottando con grande determinazione e non dandosi mai per vinto, tanto da recuperare scarti anche importanti; il match, forse, è stato meno spettacolare di quanto ci si potesse attendere ma la posta in palio, per quanto ci si trovi ancora nel girone di andata, era alta e questo può avere un pochino condizionato il rendimento delle atlete in campo che si sono battute con grande agonismo ma dando vita ad una gara estremamente corretta. Per quanto riguarda la formazione di Molino ormai abbiamo speso, nelle giornate precedenti, tutti gli aggettivi ma ci piace rimarcare, ancora una volta, come la prova di forza che la squadra ha dato è figlia di un lavoro del collettivo davvero encomiabile. E’ vero, ci sono state magari giocatrici che hanno brillato maggiormente in fase offensiva e che nei momenti cruciali si sono prese le maggiori responsabilità (Bonasia e Marangoni) ma tutte le ragazze scese sul parquet hanno fatto cose importanti per la squadra; i problemi di falli di Premasunac e Gianolla, ad esempio, potevano costare cari contro una Van der Keijl fisicamente straripante ma il lavoro fatto dalle giraffe nella propria metà campo è stato decisivo; e la cartina di tornasole, ancora una volta, sono i soli 53 punti concessi (di cui 13 sono liberi) ad una formazione che viaggiava a quasi 70 punti di media prima di questa sera. E se in attacco puoi pensare o sperare che siano le individualità delle singole a toglierti le castagne dal fuoco una difesa così può essere figlia solo di un grande lavoro di squadra ; il minimo che si possa fare quindi è tributare un grande plauso alle giocatrici ed allo staff tecnico. Così come un grandissimo ringraziamento va al pubblico che anche stasera ha gremito il PalaOltrepo aiutando tangibilmente le proprie beniamine a centrare l’ennesima vittoria di questa prima esaltante parte di stagione.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 63 – 53 (14-12, 31-21, 49-43)



Autosped: Marangoni* 16 (5/7, 1/1), Bernetti NE, Premasunac* 10 (3/5, 1/2), Rulli, Bonasia* 17 (6/12, 1/5), Leonardi* 9 (0/1, 3/5), Baldelli 2 (1/6, 0/1), Gianolla* 7 (1/8, 1/5), Ravelli NE, Smorto 2 (1/4, 0/2), Castagna NE, Gatti

Allenatore: Molino N. Ass. Lazzari

Tiri da 2: 17/48 – Tiri da 3: 7/22 – Tiri Liberi: 8/11 – Rimbalzi: 42 13+29 (Premasunac 7) – Assist: 12 (Marangoni 3) – Palle Recuperate: 10 (Bonasia 2) – Palle Perse: 7 (Bonasia 2) – Cinque Falli: Gianolla

Sanga: Toffali* 11 (1/9, 0/2), Novati*, Guarneri 2 (0/0, 0/0), Beretta 6 (0/2, 2/3), Penz* 7 (2/4, 1/3), Thiam NE, Van Der Keijl* 12 (5/14 da 2), Bonomi 3 (0/1, 1/2), Hatch NE, Madonna* 12 (3/8, 2/5)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 11/40 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 13/17 – Rimbalzi: 48 14+34 (Van Der Keijl 16) – Assist: 11 (Madonna 5) – Palle Recuperate: 5 (Toffali 1) – Palle Perse: 15 (Madonna 4)

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO