A2 – Castelnuovo vince agilmente contro Ponzano

Vittoria rotonda, nelle dimensioni e nel gioco, per la formazione di Molino che batte una Posaclima Ponzano che ha provato, con grande generosità, a mettere i bastoni tra le ruote delle giraffe ma che ha dovuto riporre ben presto in un cassetto le speranze di fare il colpaccio al PalaOltrepo; con il passare dei minuti infatti è parsa sempre più evidente la diversa caratura complessiva delle due formazioni e questa volta le venete non sono riuscite, come nel match di andata, ad imbrigliare le padrone di casa che dopo aver piazzato un primo break nella frazione inziale, hanno chiuso definitivamente la contesa dopo l’intervallo. Autosped ancora senza Bonasia (sostituita nelle 12 da Grande) e Gatti (a referto ma inutilizzabile) e che parte con Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac mentre coach Gambarotto schiera Iuliano, Pertile, Pellegrini, Gobbo e Tivenius; castelnovesi che partono subito forte attaccando con decisione il ferro e toccando ben presto il +11 (16-5 dopo poco più di 5′). La neo entrata Valli prova a dare la scossa alle compagne firmando 4 punti consecutivi e per qualche minuto le ospiti danno la sensazione di poter rientrare in partita (13-19 al 8′) ma le giraffe replicano con un 5-0 che le porta nuovamente oltre la doppia cifra al 10′ (24-13). Seconda frazione in cui, d’improvviso, gli attacchi si inceppano ed il 3-2 maturato nei primi 5′ di gioco non necessita di particolari commenti; il vantaggio interno non subisce variazioni di rilievo anche perchè l’unica volta in cui Ponzano torna a -9 grazie ad una tripla di Pertile (18-27) trova subito la reazione di una Autosped, sempre più padrona del pitturato (55-27 lo score finale ai rimbalzi), che con un 8-4 maturato nei restanti minuti va al riposo sul +13 (35-22). Match quindi che seppur indirizzato verso le castelnovesi non può certo dirsi chiuso ma il Bcc approccia molto bene la sfida al rientro dopo la pausa lunga toccando presto il massimo vantaggio (40-24); le trevigiane provano ad aumentare l’intensità difensiva ma il bonus raggiunto le condanna a concedere numerosi viaggi in lunetta alle locali che ne approfittano per allungare ancora toccando il +20 (50-30). E’ il momento in cui la partita si decide perchè le giraffe trovano ancora spazio per ritoccare il vantaggio entrando nei 10′ finali con un +24 (58-34) che è molto più di una sentenza; l’ultimo quarto infatti non ha più storia e scorre via senza sussulti, in attesa della sirena del 40′, con le due squadre che diventano oggetto di ampie rotazioni e con le percentuali di tiro che calano drasticamente, da ambo le parti. Due punti che potevano sembrare poco più di una formalità alla vigilia, vista la differenza di punti in classifica, ma va dato atto che le giraffe sono state brave a rendere la gara meno complicata di quanto poteva effettivamente rivelarsi e di come era stata, ad esempio, all’andata; se è vero che l’attacco è andato un po’ a corrente alternata (bene nel primo e terzo quarto, meno bene negli altri) la difesa si è espressa anche stasera su buonissimi livelli, concedendo davvero poco alle ospiti come testimoniano i soli 43 punti concessi a Ponzano. Autosped che sfrutta così al meglio il secondo turno casalingo consecutivo, conquistando due punti pesanti che permettono di tenere il passo di Milano e Udine (entrambe vittoriose); vincere non è mai una cosa che va data per scontata, specie se devi scendere sul parquet rinunciando sempre a qualche giocatrice importante, e per farlo è necessario affrontare ogni avversaria con la giusta determinazione e concentrazione ed anche stasera le ragazze di Molino sono state all’altezza della situazione sotto questo profilo.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Posaclima Ponzano 63 – 43 (24-13, 35-22, 58-34)

Autosped: Marangoni* 11 (2/5, 1/3), Bernetti, Grande, Premasunac* 8 (4/7, 0/1), Rulli, Leonardi* 5 (1/4, 1/3), Baldelli* 8 (1/2, 0/2), Gianolla* 17 (7/13, 0/2), Ravelli 8 (1/2, 2/5), Smorto 6 (1/2, 1/3), Castagna, Gatti NE

Allenatore: Molino N. As. Lazzari

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 5/23 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 55 19+36 (Premasunac 10) – Assist: 17 (Baldelli 4) – Palle Recuperate: 5 (Baldelli 3) – Palle Perse: 18 (Premasunac 6)

Posaclima Ponzano: Bianchi, Tivenius* 10 (5/7 da 2), Mioni 2 (1/2 da 2), Iuliano* 5 (1/4, 1/4), Rosar NE, Gobbo* 2 (1/2 da 2), Favaretto 7 (3/6, 0/1), Varaldi 2 (1/3, 0/4), Valli 4 (2/4, 0/1), Pellegrini* 2 (0/3, 0/3), Pertile* 9 (1/3, 1/3)

Allenatore: Gambarotto M.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 2/18 – Tiri Liberi: 7/11 – Rimbalzi: 27 2+25 (Tivenius 7) – Assist: 9 (Iuliano 3) – Palle Recuperate: 8 (Bianchi 2) – Palle Perse: 18 (Bianchi 3)

