A2 – Cavezzo rinuncia all’iscrizione al campionato

“𝗔𝗦𝗗 𝗕𝗔𝗦𝗞𝗘𝗧 𝗖𝗔𝗩𝗘𝗭𝗭𝗢 comunica che, non disponendo delle necessarie garanzie, la nostra società ha ritenuto opportuno rinunciare all’iscrizione al campionato nazionale di serie A2 e di chiedere al Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Pallacanestro di confermare la partecipazione al Campionato Regionale di serie B. La decisione, seppur molto sofferta, è stata ritenuta necessaria e indispensabile per garantire una sana e corretta gestione della prossima stagione sportiva e per dare continuità al lavoro che da anni si sta portando avanti per lo sviluppo ed il consolidamento del settore giovanile. Cogliamo anche l’occasione per ringraziare tutti gli artefici del risultato sportivo ottenuto sul campo, frutto dell’ottimo lavoro di tecnici, giocatrici ed addetti ai lavori, che comunque non potrà essere cancellato e rimarrà nella storia della società”.

UFF.STAMPA BASKET CAVEZZO