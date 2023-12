A2 – Cerino e Attura firmano il blitz di Derthona, Empoli cede nel finale

Dalla partita più bella a quella più amara è un attimo. La tripla nel finale di Cerino spegne lo splendido e meritato sogno dell’Use Rosa Scotti di battere la corazzata Derthona. Finisce 62-69 per le ospiti ma buttarla giù è maledettamente dura perché le biancorosse questa vittoria l’avrebbero meritata, eccome, per come hanno giocato, per il cuore che ci hanno messo, per dire grazie con due punti a Villaruel e Patanè, in campo con la febbre. Ed invece niente da fare. Il Pala Sammontana capitola per la prima volta in questa stagione e i due punti prendono la via di Derthona della ex Valentina Baldelli, salutata come merita da tutto l’ambiente biancorosso. Motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno ce ne sono, eccome, ma dopo la partita l’amarezza annebbia inevitabilmente tutto e quindi, solo dopo il panettone, si riuscirà ad apprezzare il fatto che questa è decisamente un’altra squadra rispetto a quella, troppe volte impacciata, vista nei primi mesi del campionato.

Manetti è in panchina col naso rotto e, se si considera chi c’è davanti, l’avvio delle compagne è il migliore di quest’anno. Alzi gli occhi verso il tabellone e non ti pare vero perché Miscenko, Patanè e Merisio hanno già firmato l’11-0. Melchiori muove il tabellino ospite e Baldelli riavvicina Derthona fino al 15-12. La Scotti tiene botta con Miscenko e Merisio ed al 10’ siamo 22-15. SI riparte e l’Use Rosa continua ad aggredire una Derthona che pare svagata di testa tanto che, dopo il 28-18 di Castellani, arriva il massimo vantaggio con Stoichkova: 30-18. Qui stessa musica. Derthona si rifà sotto fino al 34-32 di Attura ed ecco che Miscenko ed una tripla a testa di Castellani e Ruffini riportano il sereno: a metà 42-32. La terza frazione è la più difficile come diranno i numeri: 6-15. La Scotti fatica a trovare la via del canestro, gli arbitri fischiano molto più da una parte che dall’altra e Derthona si aggrappa alle sue stelle. Coach Cioni fa i miracoli anche perché ha Patanè e 3 falli e trova minuti importanti da Avonto. Il sorpasso arriva sul 46-47 ma Miscenko che replica con un appoggio da sotto fa capire che in casa Scotti, di mollare, nessuno ha voglia. Al 30’ siamo 48-47 ed il Pala Sammontana ci spera quando ancora Miscenko segna il 60-55. Qui c’è una a dir poco sospetta infrazione di passi non fischiata ed Attura ringrazia con la tripla del 60-60. L’ultimo botta e risposta prima della volatona finale è fra Castellani e Melchiori sul 62-62 a poco più di un minuto dalla sirena. Siamo alla resa dei conti. La tripla di Stoichkova dall’angolo non entra mentre quella di Cerino sì: 62-65 a 27 secondi dallo stop. L’Use Rosa ci prova ma non trova il tiro buono rifugiandosi, inevitabilmente, nel fallo sistematico col quale Attura certifica il 62-69 finale. Dopo Broni viene ancora da dire: peccato.

62-69

USE ROSA SCOTTI

Castellani 11, Patanè 10, Stoichkova 12, Merisio 5, Miscenko 16, Fiaschi ne, Ruffini 5, Avonto 2, Villaruel 1, Manetti ne, Antonini, Casini ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

AUTOSPED DERTHONA BASKET

Marangoni 4, Cerino 10, Gianolla 8, Attura 25, Melchiori 9, Espedale ne, Leonardi 1, Baldelli 9, Thiam 3, Castagna ne. All. Cutugno (ass. Cerini/Lazzari)

Arbitri: Mammola e Spirello di Marnate (Varese)

Parziali: 22-15, 42-32 (20-17), 48-47 (6-15), 62-69 (14-22)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2385081/bs.html

Marco Mainardi

