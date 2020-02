A2 – Cicic domina, il Sanga vince nettamente a Mantova

Bella vittoria esterna del Sanga che completa il 2-0 stagionale su Mantova e continua la corsa verso i playoff. Gran serata per una Cicic dominante (22 con 9 rimbalzi per l’ala croata), le fiammate di Toffali (21 punti) e la difesa super lusso, nonostante l’assenza di Guarneri, domano i tentativi di rimonta di Monica e compagne.

LA GARA

Mani fredde in avvio per il Sanga che trova i primi canestri con Cicic e Quaroni, 4-4. Uno squillo da fuori di Beretta da il vantaggio alle Orange, situazione falli subito complicata per Milano con Cicic e la stessa Beretta a quota 2 penalità, 6-11. Si sblocca Giulia Monica con 5 punti filati che riportano in parità le padrone di casa, Il Ponte Casa d’Aste GBC replica con la transizione guidata da Toffali, 11-22. Lievita sino a 14 il margine milanese con Cicic fondamentale, in contumacia Guarneri, anche a rimbalzo, 13-27 siglato da Stilo. Vola via il Sanga che impone l’alt nella propria metà campo alle avversari, ospiti in controllo alla pausa lunga, 18-33 con Beretta letale dal perimetro. Prove tecniche di rimonta del San Giorgio dopo l’intervallo, ancora Monica e Bottazzi firmano la fiammata delle padrone di casa. Salgono ancora tra le Orange con Cicic a quota 4 e Beretta fuori con la quinta penalità. Scala sino a meno 7 Mantova ma regge il fortino di coach Franz Pinotti. Toffali è preziosa nel conquistare liberi importanti, al resto pensa ancora Cicic che respinge l’ultimo assalto delle padrone di casa, 59-73.

Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 59 – 73 (11-22, 18-33, 37-49, 59-73)

BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Pastore, Giordano* 7 (1/5, 1/5), Petronio 4 (0/1 da 2), Antonelli 3 (1/3 da 3), Kotnik* 5 (2/5 da 2), Bernardoni* 6 (1/5 da 2), Pizzolato, Bottazzi 11 (1/1, 3/7), Monica* 20 (5/12, 3/10), Ruffo* 3 (0/6 da 2), Errera NE

Allenatore: Botticelli S.

Tiri da 2: 10/37 – Tiri da 3: 8/25 – Tiri Liberi: 15/29 – Rimbalzi: 50 12+38 (Monica 12) – Assist: 6 (Monica 3) – Palle Recuperate: 4 (Bernardoni 2) – Palle Perse: 16 (Monica 4) – Cinque Falli: Kotnik

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 21 (3/10, 2/5), Cicic* 22 (6/8, 2/11), Guarneri NE, Beretta* 11 (1/1, 3/5), Visigalli 3 (0/1, 1/3), Lussana 2 (0/1, 0/3), Quaroni* 10 (3/5 da 2), Trianti, Carrara*, Stilo 4 (2/9 da 2)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 15/39 – Tiri da 3: 8/29 – Tiri Liberi: 19/32 – Rimbalzi: 48 13+35 (Cicic 9) – Assist: 9 (Quaroni 4) – Palle Recuperate: 6 (Quaroni 3) – Palle Perse: 8 (Cicic 4) – Cinque Falli: Beretta

Arbitri: Del Gaudio A., Tomasello C.

Dichiarazioni post gara coach Franz Pinotti: “Primi minuti a fari spenti ma dopo il Time Out ci siamo riorganizzati e siamo volati in avanti fino al massimo vantaggio di +20. Subìto il ritorno nell’ultimo quarto a causa di superficiali disattenzioni fino al -7, abbiamo chiuso la gara con intelligenza. Plaudo finalmente al ritorno di Karmen Cicic in gran spolvero. Ottima la giovane Lisa Stilo che ha saputo approfittare dell’indisponibilità di Guarneri, per mostrare il suo notevole potenziale. Complimenti anche a Visigalli, molto ligia ai compiti richiesti e lucida nelle scelte. Ottime come sempre Toffali, Quaroni e anche una Beretta on fire, nonostante i troppi falli fischiatigli. Ma bene l’intero gruppo che ha saputo trovare le giuste soluzioni soprattutto quando siamo stati in sofferenza. Risultato mai in discussione. Ora abbiamo una giornata di riposo che sfrutteremo per recuperare tutte le ragazze e metterle nelle migliori condizioni possibili per un rush finale che vorremmo entusiasmante per i nostri tifosi”.

Uff.Stampa Sanga Milano