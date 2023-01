A2 – Colpo grosso Alperia Bolzano, fermata Udine

Alperia Basket Club Bolzano – WomenAPU Delser Crich Udine 70 – 53

(19-14, 29-25, 47-38, 70-53)

Che partita! Al comando per 33 minuti sulle seconde della classifica e vittoria per 70 a 53.

Gara non facile non solo per la posizione di alta classifica delle avversarie, ma anche per le tante individualità schierate da Udine che sta facendo un campionato strepitoso senza sbavature e la prima è arrivata proprio a Bolzano per merito di un BCB che ha reso la vita difficile alle avversarie dall’inizio alla fine.

Partenza di studio, con il primo quarto giocato sul filo della parità chiuso con un +5 da Bolzano (19 a 14).

Nel secondo il Basket Club Bolzano prova più volte a scappare e Udine riesce a respingere ogni tentativo andando negli spogliatoi per la pausa lunga sotto di due possessi, 29 a 25.

Stessa musica anche fino a metà terzo, quando però le bolzanine mettono il turbo e con 14 punti (Chrysanthidou da 2, Servillo 2 su 2 da 3 e Kotnis 3 centri da 2 punti) lasciando alle avversarie zero punti dal campo e solo 5 punti tutti arrivati a gioco fermo.

La strada è tracciata, l’intensità non si abbassa anzi nell’ultimo quarto arriva il massimo vantaggio sul +20 ad un minuto dalla fine, a sugellare una serata perfetta; 42,9% da 3 e 50 rimbalzi contro i 33 di Udine. In doppia cifra Aneta Kotnis, con una prestazione monster da doppia doppia con 23 punti, 12 rimbalzi e 22 di valutazione Lega, i 19 di Giorgia Assentato che nei momenti delicati ha piazzato le triple decisive. Ma la vittoria è stata veramente del collettivo, con una menzione particolare per il capitano Daniela Servillo che ha fatto gli straordinari con 37 minuti in campo e 18 di valutazione.

Udine deve invece accontentarsi di un’unica giocatrice in doppia cifra: Turmel con 17 punti. Merito anche delle giocatrici bolzanine perché oggi il Basket Club ha giocato la partita perfetta!

Un felicissimo Coach Sacchi commenta la vittoria: “Davanti ad una prestazione del genere delle ragazze contro Udine seconda in classifica, veramente pazzesca, posso solo essere orgoglioso.

Dopo la bellissima gara contro Mantova ci eravamo dette che volevamo dimostrare a noi stesse di giocare almeno una volta alla pari per tutti i 40 minuti con una delle prime 4. Anche perché ci aspettavano 4 partite importanti. Lo abbiamo fatto qua questa sera contro Udine e lo abbiamo fatto per 40 minuti. Abbiamo fatto 17 assist e vuol dire che abbiamo giocato di squadra. Nel momento più difficile quando non riuscivamo a fare canestro siamo rimaste concentrate, abbiamo difeso bene. Abbiamo tenuto Udine a 53 e soprattutto abbiamo segnato 70 punti.

Vedere le ragazze così mi rende veramente orgoglioso, loro sono le principali protagoniste.

Durante la settimana lavoriamo tanto, mi devono sopportare, ma se questi sono i risultati direi che ne vale la pena.”

Daniela Servillo: “Dobbiamo continuare così, ci siamo e anche le altre squadre lo vedono. Abbiamo tenuto molto bene in difesa e quando funziona quella poi le cose arrivano anche in attacco. Non dobbiamo mollare. Sono contenta per le ragazze e da martedì iniziamo a pensare alla prossima”.

La partita su Youtube:

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh 4 (2/2, 0/1), Delbalzo Gueye NE, Kotnis* 23 (8/19, 2/5), Servillo* 8 (0/1, 2/4), Chrysanthidou* 5 (1/2, 1/2), Fall, Gualtieri 2 (1/6, 0/2), Assentato* 19 (1/3, 4/10), Vella* 9 (0/4, 3/4), Azzi NE, Mazzucco, Kob

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 13/37 – Tiri da 3: 12/28 – Tiri Liberi: 8/13 – Rimbalzi: 50 19+31 (Kotnis 12) – Assist: 17 (Servillo 7) – Palle Recuperate: 7 (Logoh 2) – Palle Perse: 17 (Squadra 6)

WOMENAPU DELSER CRICH UDINE: Ceppellotti NE, Bovenzi* 8 (3/9, 0/1), Ronchi* 8 (2/8, 0/1), Penna, Bacchini* 8 (1/6, 2/4), Turmel* 17 (5/12 da 2), Pontoni, Mosetti* 2 (1/3 da 2), Ugiagbe NE, Gregori 10 (1/3, 2/5)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 13/43 – Tiri da 3: 4/12 – Tiri Liberi: 15/20 – Rimbalzi: 33 11+22 (Turmel 9) – Assist: 9 (Bovenzi 4) – Palle Recuperate: 5 (Bovenzi 3) – Palle Perse: 15 (Bovenzi 4)

Arbitri: Giudici R., Marconetti C.

ufficio stampa Basket Club Bolzano