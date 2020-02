A2 – Colpo grosso di Mantova sul campo di Alpo

Si ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive dell’Ecodent Point Mep Alpo che si fa sorprendere in casa da MantovAgricoltura (63-68). Successo meritato per le virgiliane che hanno approfittato di una serata da incubo dell’Alpo Basket: le 24 palle perse spiegano più di ogni altro numero la serataccia biancoblu. In particolare l’Alpo Basket ha pagato un terzo quarto da brividi nel quale ha messo a segno 1 punto nei primi 6 minuti e mezzo di gioco.

E sì che questo “derby” era cominciato bene per l’Ecodent Point Mep: 10-3 dopo poco più di 4 minuti dalla palla a due, iniziata peraltro con due volute infrazioni di 24 e di 8 secondi (una per parte) per rendere omaggio a Kobe Bryant, ricordando i suoi due numeri di maglia. Policari sembra in palla e sigla 8 punti dei primi 13 della sua squadra (13-5), coach Botticelli attinge dalla panchina e riceve buone risposte da Pizzolato e Petronio (15-11). La tripla di Giordano chiude la prima frazione (17-14) e la seconda inizia con un 9-0 interno che prende il via con due cesti da fuori di De Marchi (26-14). Sarà questo il massimo vantaggio veronese della serata che viene però subito annullato da uno 0-13 biancorosso che vale il sorpasso (26-27). Reani e Dzinic riportano avanti l’Alpo (32-27) e il libero di Pastore manda tutti negli spogliatoi (32-28).

Nel terzo quarto, come già detto, la squadra di casa litiga letteralmente con il canestro e Mantova ne approfitta per piazzare un break di 1-12 (33-40). Ruffo è una spina nel fianco per le biancoblu, ma soprattutto si sveglia Monica, che sino a questo momento aveva tirato con 0/10 dal campo. Per la squadra di Nicola Soave piove sul bagnato: palle perse a non finire e fallo tecnico alla panchina che consente al Basket 2000 di “ripristinare” il +7 (35-42). Il finale di tempo è un po’ più godibile: Granzotto infila la sua prima tripla della serata (41-44), Giordano risponde con la stessa moneta (41-47) e Coser, proprio sulla sirena, segna da oltre l’arco facendo esplodere il PalaVillafranca (44-47).

La frazione conclusiva è punto a punto, Vespignani con un’azione da tre pareggia (49-49), Policari riporta avanti l’Alpo (53-51) ma sarà questo l’ultimo vantaggio interno della gara. Sul 56-57 Vespignani e compagne sprecano mille occasioni per passare avanti e a 1’:50” dalla fine è ancora -1 (58-59). A 1’:34” Monica infila una tripla che fa malissimo (58-62), cui seguono i liberi della stessa Monica e di Giordano che siglano addirittura il massimo vantaggio delle serata (58-66). La gara è in ghiaccio per MantovAgricoltura, con l’mvp Ruffo che ribadisce il +8 dalla lunetta (60-68) prima della tripla da metacampo di Granzotto che fissa il 63-68 conclusivo.

Ecodent Point Alpo – Basket 2000 San Giorgio MantovAgricoltura 63 – 68 (17-14, 32-28, 44-47, 63-68)

ECODENT POINT ALPO: Policari* 14 (4/5, 1/3), Vespignani* 9 (3/5, 0/3), Venturi NE, Reani* 11 (4/6, 1/4), De Marchi 4 (2/2 da 2), Granzotto* 7 (0/3, 2/7), Dzinic* 6 (2/4 da 2), Bertoldi NE, Gennari NE, De Rossi NE, Coser 8 (1/5, 2/5), Mosetti 4 (2/5 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/35 – Tiri da 3: 6/22 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 37 12+25 (Reani 6) – Assist: 9 (Vespignani 3) – Palle Recuperate: 11 (Vespignani 4) – Palle Perse: 24 (Reani 8) – Cinque Falli: Policari, Mosetti

BASKET 2000 SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Pastore 3 (1/2 da 2), Giordano* 17 (3/5, 3/3), Petronio 2 (1/2 da 2), Antonelli 3 (0/2, 1/5), Kotnik* 6 (3/7 da 2), Bernardoni* 5 (1/5 da 2), Zambonini, Pizzolato 4 (2/3 da 2), Bottazzi NE, Battistelli, Monica* 9 (0/5, 2/9), Ruffo* 19 (8/14 da 2)

Allenatore: Botticelli S.

Tiri da 2: 19/45 – Tiri da 3: 6/17 – Tiri Liberi: 12/17 – Rimbalzi: 36 12+24 (Kotnik 6) – Assist: 4 (Monica 2) – Palle Recuperate: 10 (Giordano 4) – Palle Perse: 15 (Giordano 4)

Arbitri: Bonetti S., Cassinadri A.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ‘99