A2 – Colpo Matelica sul campo di La Spezia

Battuta d’arresto per la Cestistica, che al PalaSprint viene sconfitta 58-69 da Matelica. Partita equilibrata quella tra le due squadre, nonostante le bianconere non siano mai riuscite a mettere la testa avanti. Tre le spezzine in doppia cifra: Castellani con 15 punti, seguita da Templari con 14 e N’Guessan con 13 e ben 11 falli subiti, anche se poi capitalizzati a metà visto il 7/13 dalla lunetta per lei. Coach Corsolini, inoltre, ha dovuto fare a meno di Zolfanelli, entrata in campo solo per pochissimi istanti nel finale di primo quarto. Matelica, comunque, non ha rubato assolutamente nulla, disputando una grande gara, soprattutto a livello difensivo, mettendo tanta intensità su ogni pallone, con la conseguenza di riuscire a rallentare gli attacchi delle padrone di casa. La Cestistica, inoltre, non è riuscita ad arginare la qualità di Gonzalez, salita in cattedra nel secondo tempo, in cui ha segnato 19 dei suoi 23 punti. Una nota positiva per le bianconere è la voglia di non arrendersi, nonostante lo svantaggio in doppia cifra nel secondo quarto. È mancato però il guizzo per completare la rimonta: la compagine spezzina arriva più volte vicinissima all’Halley, -1 sia nel terzo che nell’ultimo quarto, senza però riuscire a trovare quella spinta ulteriore per ribaltare la situazione. La sconfitta lascia temporaneamente la Cestistica al terzo posto in classifica a quota 20 punti, in attesa del risultato finale di Patti-Battipaglia. Il prossimo impegno sarà domenica 22 gennaio alle ore 18 in trasferta proprio contro la squadra campana, in uno scontro al vertice che promette ancora basket di qualità.

CESTISTICA SPEZZINA 58-69 HALLEY THUNDER BASKET MATELICA (17-19, 33-35, 45-51)

LA SPEZIA: Nerini, Colognesi 4, Templari 14, Zolfanelli, Castellani 15, Della Margherita ne, Pini 8, Delboni 3, N’Guessan 13, Guzzoni 1, Guerrieri ne, Amadei. ALL: Corsolini.

MATELICA: Cabrini 4, Ridolfi ne, Stronati, Celani 2, Grassia 11, Steggink, Gramaccioni 15, Gonzalez 23, Iob 6, Michelini, Franciolini, Offor 8. ALL: Cutugno.

Crediti fotografici: Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina