A2 – Colpo Matelica sul campo di Patti

Alma Basket Patti – Halley Thunder Matelica 65 – 75 (19-22, 35-40, 48-58, 65-75)



ALMA BASKET PATTI: De Giovanni* 12 (3/7, 2/4), Botteghi* 17 (4/10, 0/2), Francia, Moretti 10 (2/4, 1/2), Miccio* 7 (2/5, 1/5), Verona* 16 (6/8, 1/6), Bardare’, De Lise, Armenti 3 (1/1 da 3), Sciammetta, Sarni NE Allenatore: Buzzanca M. Tiri da 2: 17/35 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 13/19 – Rimbalzi: 35 9+26 (Verona 10) – Assist: 11 (De Giovanni 4) – Palle Recuperate: 5 (Botteghi 2) – Palle Perse: 21 (Verona 5) – Cinque Falli: Moretti

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini NE, Ridolfi, Stronati, Celani 2 (1/1, 0/1), Grassia M. 8 (1/3, 2/4), Steggink* 19 (7/14, 0/2), Gramaccioni NE, Gonzalez* 18 (3/10, 1/6), Zamparini 5 (1/1, 1/5), Iob* 4 (2/4 da 2), Michelini* 11 (2/7, 1/1), Offor 8 (4/6 da 2). Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 21/46 – Tiri da 3: 5/19 – Tiri Liberi: 18/21 – Rimbalzi: 42 15+27 (Offor 13) – Assist: 15 (Gonzalez 9) – Palle Recuperate: 14 (Gonzalez 4) – Palle Perse: 17 (Michelini 6)

Nella diciottesima giornata del campionato di serie A2 femminile di pallacanestro, una Halley Thunder Matelica “incerottata” conquista una grande vittoria per 65-75 in trasferta sul parquet della capolista Alma Basket Patti che veniva da una serie di sette vittorie consecutive.

Un altro “scalpo” pesantissimo, dunque, quello ottenuto dalle ragazze di coach Orazio Cutugno che conquistano così la sesta vittoria stagionale fuori casa, salgono a 22 punti in classifica e – nella circostanza – ribaltano anche la differenza canestri con Patti (vincente di quattro all’andata).

Non veniva da un periodo facile, la Halley Thunder, considerando le ultime due sconfitte di fila (a Vigarano e in casa con Empoli) e la complicata settimana che ha preceduto la trasferta a Patti, durante la quale le biancoblù si sono allenate a ranghi ridottissimi per una lunga serie di infortuni, tanto che la squadra si è presentata in Sicilia senza poter schierare Gramaccioni, Cabrini e Franciolini, inoltre con altre ragazze sul parquet non al top della condizione.

Sul fronte opposto, anche Patti ad onor del vero ha dovuto fare a meno delle due lunghe titolati Sarni e Pilabere, nella giornata in cui però ha visto esordire come nuovo innesto la forte realizzatrice Marta Verona (un ritorno all’Alma).

Matelica ha sopperito alle difficoltà disputando una gara attenta e controllata fin dalle battute iniziali, conducendo quasi sempre il match fino a un massimo di 13 lunghezze (andamento 19-22 al 10’, 35-40 al 20’, 48-58 al 30’) e ottenendo un buon contributo da tutte le ragazze coinvolte: da Steggink (19 punti) a Offor (13 rimbalzi), da Michelini a Zamparini (che hanno risposto anche stavolta “presente” disputando rispettivamente 29 e 20 minuti di sostanza), da Grassia a Iob sotto canestro, fino a Celani. Una nota statistica particolare la merita il capitano Gonzalez, che ha sfiorato la “tripla doppia”: 18 punti, 10 falli subiti e 9 assist.

Grazie a questo successo la Halley Thunder sale al 5° posto in classifica con 22 punti e si appresta ad iniziare un’altra settimana “tosta” che la condurrà all’impegnativo incontro casalingo di sabato 18 febbraio (PalaChemiba di Cerreto d’Esi, ore 19) con Battipaglia che si trova al 4° posto con due lunghezze di vantaggio sulle matelicesi.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica