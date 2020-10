A2 – Colpo Sarcedo, prima sconfitta per Moncalieri

Basket Sarcedo – Akronos Moncalieri 82 – 74 (19-14, 36-32, 62-49, 82-74)

BASKET SARCEDO: Viviani 10 (2/4, 0/2), Mandic* 17 (4/6, 1/2), Battilotti* 7 (2/3, 1/1), Carollo NE, Fumagalli* 2 (1/1 da 2), Garzotto 2 (1/1 da 2), Meggiolaro 1 (0/3 da 2), Belardinelli NE, Santarelli* 15 (3/4, 1/2), Pieropan* 28 (3/7, 3/8)

Allenatore: Zimerle A.

Tiri da 2: 16/29 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 32/39 – Rimbalzi: 31 8+23 (Mandic 6) – Assist: 1 (Meggiolaro 1) – Palle Recuperate: 7 (Viviani 4) – Palle Perse: 14 (Battilotti 4)

AKRONOS MONCALIERI: Cordola* 12 (3/5, 2/3), Bevolo 5 (1/1, 1/3), Reggiani* 15 (2/3, 3/5), Berrad 12 (5/8, 0/1), Penz* 10 (2/6, 2/6), Katshitshi* 7 (2/9, 1/2), Salvini 5 (2/4 da 2), Ramasso NE, Varetto, Jakpa NE, Giacomelli* 8 (1/3, 2/5)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 18/39 – Tiri da 3: 11/25 – Tiri Liberi: 5/13 – Rimbalzi: 33 16+17 (Berrad 7) – Assist: 2 (Reggiani 1) – Palle Recuperate: 7 (Penz 4) – Palle Perse: 16 (Reggiani 3)

Arbitri: Servillo F., Canali S.

Prima sconfitta in campionato per la Akronos Moncalieri, sconfitta da Sarcedo per 82-74.

Lunette in campo senza Dalila Domizi, ma la partita si preannuncia carica di emozioni sin dai primi minuti: alle triple di capitan Giacomelli e Cordola rispondono Pieropan e Mandic e dopo 3′ il risultato è di 10-8. Sul +2 le padrone di casa provano ad accelerare e con i canestri di Viviani e, ancora, di Pieropan doppiano le lunette (16-8). La reazione gialloblù non si fa attendere: Katshitshi e Bevolo accorciano il gap della avversarie con il primo quarto che si chiude sul 19-14. Nella seconda frazione Sarcedo parte con il turbo mettendo a segno un parziale di 7-0 (26-14). Reggiani e Berrad si mettono all’inseguimento, provando ad invertire la rotta, ma le padrone di casa sono attente e rispondono colpo su colpo agli assalti delle lunette. Sul finale di tempo gli sforzi di Moncalieri vengono premiati: il 7-0 firmato Penz, Giacomelli e Reggiani chiude i primi 20′ sul 36-32.

L’avvio di ripresa è la fotocopia di quello del secondo quarto: Moncalieri è imprecisa e Sarcedo può dilagare, ennesimo break (8-0) che vale il +12 per le ragazze di coach Zimerle (44-32). A 5′ dalla fine della terza frazione Penz, Bevolo e Cordola provano a suonare la carica, portando la Akronos sotto la doppia cifra di svantaggio, Sarcedo però non sta a guardare e colpisce ancora duro le lunette, che scivolano a -13 a 10′ dalla fine. Nell’ultimo quarto di gioco il forcing di Moncalieri non ottiene il risultato desiderato: nonostante gli sforzi e l’impegno delle ragazze di coach Terzolo, la difesa attento di Sarcedo impedisce il ritorno delle gialloblù, con la partita che si chiude sul 82-74 in favore delle venete.

