A2 – Con un gran secondo tempo, Panthers Roseto batte Bolzano

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2023/2024 per le ARAN Cucine Panthers Roseto, che battono una coriacea Bolzano (60-49) davanti a un PalaMaggetti gremito e rumoroso. Una vittoria importante e di gran carattere per le ragazze di coach Massimo Padovano, ottenuta al termine di una partita, di fatto, dai due volti, caratterizzata da un primo tempo (in particolare la seconda frazione) molto contratto e da un secondo tempo, invece, dove Botteghi e compagne hanno giocato una pallacanestro frizzante in attacco e aggressiva in difesa.

Altruismo è la parola chiave che ha caratterizzato le Panthers in questa vittoria, ognuna delle giocatrici scese in campo ha dato il suo contributo, cercando in primis di aiutare la squadra e non di risolvere il match giocando in maniera egoista. Tenendo conto che siamo alla prima di campionato è un segnale molto forte che le rosetane hanno lanciato, soprattutto nei confronti dei tifosi che hanno fatto sentire tantissimo il fattore campo, sostenendo incessantemente le pantere rosetane.

La grande prestazione del secondo tempo, sia in attacco che in difesa, è un altro segnale chiave che certificata la voglia che ha questa squadra di voler dimostrare tutto il proprio potenziale e di un gruppo che, giorno dopo giorno, vuole far percepire la sua unione dentro e fuori dal campo.

Nel prossimo turno le Panthers saranno di scena ad Abano Terme, sabato 14 ottobre, con palla a due alle ore 20:30. Sarà fondamentale dare continuità a questo bellissimo esordio, imparando dagli errori commessi e traendo energia dalle tante cose positive.

ARAN Cucine Panthers Roseto – Bolzano (60-49)

ARAN Cucine Panthers Roseto: Aispurua 4, Resemini, Botteghi 16, Sorrentino 7, Obouh Fegue 13, Cecili 5, Miccio 14, Lemma ne, Bardarè, Mattera 1, Polimene ne, Ugiagbe. All: Padovano

Bolzano: Kotnis 2, Cassini ne, Egwoh 10, Grassia 4, Schwienbacher 7, Gualtieri 3, Vella 9, Mazzucco ne, Missanelli 14. Coach: Sacchi

Parziali (18-15, 3-13, 19-11, 20-10)

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto