A2 – Conte e Reani trascinano Alpo, Castelnuovo battuta

Esordio in campionato con vittoria per Drain by Ecodem Alpo che supera una mai doma Autosped Castelnuovo Scrivia 67-59. Gara sempre in controllo per le biancoblu (unico svantaggio sullo 0-2), che poi hanno guidato nel punteggio sino al +17 nel terzo quarto (48-31). Coach Soave deve rinunciare a Dell’Olio per un guaio alla caviglia, mentre dall’altra parte Zara recupera Podrug e Madonna.

Primo quarto equilibrato ma a strappi: dopo il già ricordato 0-2, ecco un 8-0 tutto firmato da Laura Reani (8-2), Conte mantiene le distanze ma le neo entrate Gatti e Madonna siglano il -2 (14-12). Mosetti e Conte da tre ricacciano indietro Castelnuovo (19-14) ma nel finale di tempo le ospiti tornano a -2 (19-17). Nel secondo periodo il punteggio rimane alto sino a metà tempo (29-23), poi non segna più nessuno per diversi minuti, Zara si mette a zona ma viene punita da Conte e Vespignani che “inchiostrano” la doppia cifra di vantaggio (33-23). Il quarto si chiude con le triple di Conte e Madonna con i 200 del PalaVillafranca che si fanno sentire (36-28 all’intervallo lungo).

La ripresa si apre con il quarto fallo di Vitari che viene richiamata in panchina: la tripla di Mosetti mantiene le distanze (39-29), D’Angelo commette un fallo antisportivo che consente di aprire la forbice (48-31 di Dzinic, massimo vantaggio, come già detto). Drain by Ecodem sbaglia qualche tiro libero di troppo e nel finale l’Autosped ricuce fino al -11 (50-39). Nella frazione conclusiva, sul 52-39, coach Soave si fa fischiare un fallo tecnico ma la tripla di Conte dà il +15 (55-40), ribadito poi da Reani (57-42). Le piemontesi non sono morte, anzi, riescono a confezionare un break di 3-14 fino a tornare sul -4 (60-56). L’Alpo però non trema e la chiude definitivamente con Coser, sempre presente quando c’è bisogno di canestri che contano (64-57). Gatti esce per falli e gli ultimi punti arrivano dalla lunetta con Vespignani e Conte (67-59).

Drain by Ecodem Alpo – Autosped Castelnuovo Scrivia 67 – 59 (19-17, 36-28, 50-39, 67-59)

DRAIN BY ECODEM ALPO: Vespignani* 6 (1/1, 0/1), Conte* 18 (2/5, 3/7), Dell’Olio NE, Reani* 14 (4/7, 2/6), De Marchi 4 (1/2, 0/2), Gualtieri 2 (1/4 da 2), Dzinic* 7 (3/7 da 2), Bertoldi, Vitari 2 (1/4 da 2), Coser* 5 (2/3, 0/1), Mosetti 9 (2/7, 1/3), Franco NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 17/41 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 15/23 – Rimbalzi: 36 12+24 (Coser 8) – Assist: 14 (Vespignani 3) – Palle Recuperate: 9 (Conte 4) – Palle Perse: 12 (Mosetti 5)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Repetto, D’Angelo 4 (1/4 da 2), Madonna 11 (1/3, 2/6), Pavia* 8 (0/1, 2/4), Serpellini NE, Colli* 11 (3/9, 1/3), Bernetti, Bonvecchio* 5 (2/5, 0/2), Podrug* 11 (4/5 da 2), Bassi NE, Francia, Gatti* 9 (3/10 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 5/15 – Tiri Liberi: 16/24 – Rimbalzi: 44 14+30 (Podrug 12) – Assist: 9 (Madonna 3) – Palle Recuperate: 7 (Bonvecchio 4) – Palle Perse: 22 (Bonvecchio 6) – Cinque Falli: Gatti

Arbitri: Zanetti S., Vicentini E.

Andrea Etrari