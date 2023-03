A2 – Continua la marcia del Sanga Milano, travolta Alperia Bolzano

Un Ponte Casa D’Aste autorevole riprende il campionato così come lo aveva lasciato. Bella vittoria della squadra di coach Pinotti che dopo un primo quarto combattuto regola il Basket Club Bolzano senza soffrire. Orange che, nonostante la partita con Vicenza da recuperare, si confermano prime della classe seppur a pari punti con Castelnuovo Scrivia (che ha però giocato una partita in più delle milanesi).

Partenza a ritmi alti con le difese che non riescono ad imbrigliare gli attacchi. Il primo acuto è delle ospiti che segnano subito un tripla con Assentato che inaugura il parziale di 4-10 che spaventa le padroni di casa. Le Orange reagiscono prontamente con la tripla di Bonomi che vale il -3 mentre Guarneri e Van Der Keijl limitano un nuovo tentativo di allungo delle bolzanine. Nell’ultimo minuto della prima frazione sono due triple di Penz a riportare il punteggio in parità con cui si va al primo riposo (20-20).

Nel secondo quarto le milanesi mettono in ordine la difesa e mantengono alto il ritmo del proprio attacco andando a trovare l’allungo che di fatto indirizza la partita. Van Der Keijl e Madonna piazzano subito un importante 5-0, alla festa si iscrivono anche Toffali e una Penz in gran forma che trova per due volte consecutive il fondo della retina. La tripla di Novati regala la doppia cifra di vantaggio alle Orange quando ci sono ancora 300 secondi sul cronometro del primo tempo (37-26). La frazione finisce sul 44-31 grazie anche ai canestri di Guarneri e Madonna.

Nonostante i tentativi di Assentato e compagne nel terzo quarto non cambia il canovaccio tattico della partita con Penz che continua a segnare e Guarneri si conferma molto positiva mentre sono Novati, Madonna e Bonomi a portare sul +25 Orange (67-42) con cui si va all’ultimo riposo. L’ Ultimo quarto è di fatto un pro-forma che serve solo per mettere in ordine le statistiche e stabilire il punteggio finale che è 84-52.

Franz Pinotti a fine partita dichiara: “Bolzano si è fatta trovare pronta, noi abbiamo approcciato la partita un po’ sulla falsa riga di quanto fatto con La Spezia in Coppa, quindi non con la ferocia che poi abbiamo messo a partire dal secondo quarto. Mi piace sottolineare che abbiamo giocato con una rotazione a 10 giocatrici distribuendo molto il minutaggio tra tutte le presenti. Sono contento per il rientro di Hatch di cui abbiamo molto bisogno, così come sono contento della partita di Thiam che già in Coppa aveva fatto vedere cose positive. Adesso testa alla difficile partita con Costa che sarà sicuramente una battaglia anche alla luce della fantastica partita di semifinale di Coppa Italia, dovremo approcciare al meglio la gara, con ostinata determinazione, sin dal primo minuto”. Il tecnico Orange è poi tornato sull’avventura in Coppa Italia: “La Coppa Italia è stata un’esperienza straordinaria come gruppo squadra e per tutta la comunità Sanga che ha preso parte alla spedizione. In generale ci siamo trovati in una bella comunità di pallacanestro; per quanto riguarda il campo forse ce la saremmo meritata questa meravigliosa Coppa alla prima partecipazione per il tipo di gioco messo in mostra nella tre giorni, ma alla fine Castelnuovo è stata più brava di noi quando contava nei minuti finali. Sicuramente ora abbiamo preso coscienza dei nostri mezzi e siamo convinti di potere migliorare ancora per riuscire a disputare un finale di campionato che vorremmo straordinario.”

Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – Alperia Basket Club Bolzano 84 – 52 (20-20, 44-31, 67-42, 84-52)



IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 8 (2/3, 0/1), Novati 7 (2/3, 1/1), Guarneri 12 (5/6 da 2), Beretta 2 (1/3, 0/3), Penz* 21 (6/8, 3/5), Thiam 2 (1/2 da 2), Van Der Keijl* 13 (4/5 da 2), Bonomi* 8 (1/3, 2/7), Hatch 3 (1/2 da 3), Madonna* 8 (1/1, 2/2), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 23/34 – Tiri da 3: 9/21 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 41 6+35 (Beretta 9) – Assist: 19 (Novati 6) – Palle Recuperate: 8 (Toffali 2) – Palle Perse: 16 (Guarneri 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Logoh* 7 (2/5, 1/4), Delbalzo Gueye 2 (1/4, 0/2), Kotnis* 22 (5/8, 3/4), Servillo* 2 (0/1 da 2), Chrysanthidou, Fall* 4 (2/4, 0/1), Gualtieri 2 (0/3 da 2), Assentato* 9 (0/6, 3/7), Vella, Azzi 4 (2/4, 0/1)

Allenatore: Sacchi R.

Tiri da 2: 12/40 – Tiri da 3: 7/20 – Tiri Liberi: 7/9 – Rimbalzi: 26 7+19 (Logoh 5) – Assist: 10 (Servillo 2) – Palle Recuperate: 11 (Logoh 2) – Palle Perse: 15 (Fall 3)

Arbitri: Caldarola M., Anselmi F.

UFF.STAMPA SANGA MILANO