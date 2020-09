A2 COPPA ITALIA – Alpo, cuore e difesa. Moncalieri va al tappeto

Cinquantacinque minuti e non sentirli. Alpo spazza via in un colpo solo la stanchezza e con una difesa straordinaria mette la museruola all’attacco di Moncalieri strappando il pass per la finale di domani contro Crema.

Moncalieri: Reggiani, Penz, Giacomelli, Katshitshi, Cordola

Alpo: Vespignani, Conte, Reani, Dzinic, Dell’Olio

EQUILIBRIO IN CAMPO, MONCALIERI AL COMANDO AL RIPOSO – Avvio di gara tutto di marca della padrone di casa, con Cordola e Penz a scrivere il 7-0 che obbliga Soave al minuto immediato. Alpo fatica a trovare la via del canestro, con Vitari che sblocca le compagne dopo cinque minuti di gioco. Botta e risposta Domizi-Mosetti, ma è il 2/2 di Vitari a riequilibrare la gara sul 12-9. Berrad e Salvini suonano la carica, con Giacomelli che si accende nel finale e con due triple firma il 23-16 alla prima sirena. Nella seconda frazione sono Dzinic e Conte le protagoniste in avvio, con l’ex di turno che firma il meno due sul 24-22. Salvini e Katshitshi ricacciano a meno indietro le venete, ma Reani e la solita Conte replicano per le rime e la seconda frazione va in archivio sul 31-30.

ALPO CON LA DIFESA, E’ FINALE – Dopo l’intervallo si abbassano i ritmi, con il punteggio che dopo cinque minuti è fermo ancora sul 33-33. Vespignani e Mosetti provano a dare la prima spallata portando sul 36-41 Alpo, ma Berrad sale in cattedra nel finale e firma l’aggancio sul 41-41 a dieci minuti dal termine. Mosetti e Vitari aprono con un cinque punti per Alpo l’ultima frazione di gioco. Moncalieri sbanda, Conte infila il più sette obbligando al timeout immediato coach Terzolo sul 41-48. Al rientro si ripete però ancora Conte, che dall’angolo infila il più dieci a sei minuti dal termine seguito dal 2+1 di Vespignani che vale il 41-55 sul tabellone di gioco a sancire un break di 0-14. Katshishi e Salvini sbloccano la Pms, ma Conte in lunetta tiene a debita distanza le avversarie. Moncalieri prova con l’orgoglio a diminuire il passivo, ma Alpo è brava a gestire il tempo rimasto e chiude i conti. Finisce 51-64.

MVP BASKETINSIDE.COM: Mosetti

MONCALIERI 51 ALPO 64