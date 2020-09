A2 COPPA ITALIA – Crema è on fire, Umbertide costretta alla resa

Vittoria netta e agevole di Crema, che conferma i gradi di favorita e si sbarazza facilmente di una Umbertide mai in partita. Per la formazione di Staccini troppi i problemi di condizione, con Kotnis utilizzata solo 7 minuti. Per la formazione di Stibiel un successo netto, con Melchiori e Pappalardo trascinatrici del team lombardo.

Crema: Rizzi, Caccialanza, Melchiori, Pappalardo, Cerri

Umbertide: Pompei, Giudice, De Cassan, Paolocci, Baldi

CRONACA – La detentrice della Coppa Italia si presenta con l’assenza dell’ultimo minuto di Alice Nori. In campo però, le lombarde trovano subito il giusto inizio con Pappalardo che piazza il 5-2 iniziale. De Cassan e Paolocci replicano per Umbertide, ma la tripla di Melchiori e i due punti di Pappalardo costringono Umbertide al primo timeout. La trama però non cambia e al rientro Melchiori e Zagni propiziano il 16-8 della prima contesa. Nella seconda frazione sono le lombarde a partire ancora meglio, break di 7-0 e in un amen è 23-8 sul tabellone. Le umbre provano continuamente ad alternare ingressi dalla panchina, ma la musica non cambia con l’attacco inesistente con Capoferri che sale in cattedra per il più venti. Giudice sblocca le compagne, ma Crema amminista e con Melchiori tocca il 32-12 all’intervallo. Al rientro in campo Giudice e De Cassan riducono il margine (32-17), ma Pappalardo e Gatti rimettono a ventuno i punti di differenza. Le lombarde allungano ulteriormente in chiusura di quarto, siglando il più trenta sul 49-19. Il quarto periodo serve solo a sancire il finale: Crema s’impone con il punteggio finale di 64-37.

MVP BASKETINSIDE.COM: Pappalardo

Crema-Umbertide 64 37

Crema: Melchiori 13, Caccialanza 6, Cerri 6, Rizzi 5, Pappalardo 14, Gatti 6, Zagni 3, Capoferri 8, Degli Agosti, Parmesani 3, Guerrini. All. Stibiel

Umbertide: Pompei, Giudice 13, Paolocci 4, Baldi 4, De Cassan 8, Dell’Olio 3, Kotnis, Speziali, Stroscio, Moriconi 5, Gambelunghe, Cassetta. All. Staccini