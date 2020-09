A2 COPPA ITALIA – Crema scappa, poi controlla e va in finale. Faenza è battuta

Crema è la prima finalista della Coppa Italia di Serie A2 Femminile. La squadra di coach Stibiel si è infatti imposta per 60-53 contro Faenza.

Faenza: Schwienbacher, Franceschelli, Brunelli, Soglia, Vente

Crema: Rizzi, Caccialanza, Melchiori, Pappalardo, Nori

CREMA SCATENATA E NETTAMENTE AVANTI – E’ Caccialanza dalla lunga distanza ad aprire la contesa tra le due semifinaliste. La risposta di Faenza arriva da Soglia e dal gran canestro di Scwienbacher, che vale il 5-3. Continui sorpassi tra le due squadre, con Crema che solo nell’ultimo giro di lancette trova un mini break che vale il 9-13 alla prima sirena grazie ai canestri di Nori e Melchiori. Anche nel secondo quarto, Crema riprende da dove aveva finito con Nori, Rizzi e Caccialanza che piazzano uno 0-8 di parziale che vale il 9-21. Gatti firma i liberi del più quattordici, con Faenza che torna finalmente a segnare con Schwienbacher e Vente che piazzano i punti del 15-25. Botta e risposta tra Nori e Scwhienbacher, ma l’ennesima palla persa genera il canestro in contropiede di Porcu che vale il meno otto e l’immediato timeout di Stibiel. Pappalardo e Rizzi riallontano Crema, che va al riposo sul punteggio di 23-37.

CREMA REGGE L’URTO DI FAENZA E VA IN FINALE – Melchiori apre la ripresa di gioco dando alle compagne il massimo vantaggio, ma Faenza ha una faccia differente e inizia a rosicchiare punti: Brunelli apre il break, Soglia e Schwienbacher vanno a bersaglio e in un amen è meno sette. Zagni e Capoferri ricacciano indietro le romagnole (34-45), ma Franceschelli e Schwienbacher rispondo per le rime lasciando aperta la contesa sul 41-49 al trentesimo. Nell’ultimo periodo è ancora la squadra di Rossi a partire forte, con Rossi e Franceschelli che riportano sotto le compagne, sul 48-53. La tensione inizia a farsi sentire e con essa anche gli errori in campo, serve così una magia di Zagni per vedere nuovamente un canestro con Crema che entra negli ultimi 2’30” avanti sul 49-56. I liberi di Soglia e Schwienbacher riaprono i conti fino al meno tre, ma Melchiori chiude i conti e firma il successo di Crema con il punteggio finale di 53-60.

MVP BASKETINSIDE.COM: Melchiori

FAENZA 53 CREMA 60