A2 Coppa Italia Femminile 2024 – Definite qualificate e tabellone

Definite le otto squadre che si sfideranno nella Coppa Italia 2024. Nel girone A primo posto per la Polisportiva Galli, che appaiata a Derthona Basket fa valere lo scontro diretto. Al terzo posto si qualifica Broni, grazie al successo ottenuto contro Moncalieri. Chiude il quartetto Selargius, alla sua prima partecipazione. Verdetti fatti anche nel girone B: Roseto chiude prima davanti a Udine. Alle loro spalle, c’è Alpo (3°), grazie al blitz di Treviso. Scivola al quarto posto Matelica, reduce dallo stop di Ancona. Di seguito gli abbinamenti:

1A POLISPORTIVA GALLI VS 4B THUNDER BASKET MATELICA

3A LOGIMAN BRONI VS 2B APU UDINE



1B PANTHERS ROSETO VS 4A TECHFIND SELARGIUS

3B ECODENT ALPO VS 2A BCC DERTHONA