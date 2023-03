A2 Coppa Italia Femminile QF – Sanga Milano gioca un gran secondo tempo e batte La Spezia

By

Vittoria di carattere per Il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che, dopo un inizio difficile, ha la meglio sulla Cestistica Spezzina. Le ragazze di coach Pinotti raggiungono per la prima volta nella loro storia le semifinali di Coppa Italia di serie A2 dove affronteranno Costa Masnaga.

Partenza in salita per Il Ponte Casa d’Aste che non riesce a trovare il canestro nei primi minuti. I canestri di Delboni e N’Guessan costringono coach Pinotti al primo timeout del match. I due punti di Van der Keijl e la tripla di Madonna al rientro dal timeout sbloccano il Sanga ma le triple di Templari e Castellani ampliano il gap tra le due squadre (11-18). Capitan Guarneri suona la carica con un canestro da rimbalzo offensivo ma Colognesi tiene alto il ritmo realizzando i due punti del 13-20 con cui si chiude il primo quarto di gioco.

La Cestistica Spezzina in apertura di secondo quarto realizza con Colognesi e N’Guessan mentre il Sanga trova il canestro solo dalla linea della carità. Le orange si sbloccano con la tripla di Penz ed il canestro di Van der Keijl che costringono coach Consolini a chiamare timeout quando il punteggio è sul 20-28. Il Sanga riparte da dove aveva iniziato e, con i canestri di Guarneri e Penz, accorcia il gap tra le due squadre (27-31). L’antisportivo fischiato a Guarneri riallarga il divario tra le due squadre con La Spezia che trova punti importanti da Templari e Colognesi (27-39). La zona del Sanga inceppa gli ingranaggi offensivi di La Spezia e fa ritrovare il ritmo alle orange che, con la tripla di Madonna ed il gioco da tre punti di Toffali, raggiungono il -5 a metà gara (34-39).

Inizio di terzo periodo con La Spezia che trova il canestro con continuità da quattro giocatrici diverse. Il Sanga rimane in scia con i canestri di Toffali, Madonna e Bonomi che accorciano lo svantaggio fino al -3 (45-48). È Toffali a prendersi le responsabilità dell’attacco orange segnando 4 punti consecutivi che, accompagnati dal canestro di Bonomi, costringono al timeout le liguri. Il contropiede della solita Toffali completa la rimonta del Sanga che trova il primo vantaggio (51-50). Templari non ci sta e con due giocate offensive chiude il terzo periodo sul 51-53 per le bianconere.

Quarto periodo che si apre con il canestro di Van der Keijl che sancisce la parità. Toffali torna ad essere protagonista realizzando una bomba e un canestro in penetrazione che costringe coach Consolini a fermare la gara. Al rientro dal timeout le bombe di Penz ed i canestri di Toffali regalano al Sanga il massimo vantaggio +13 (66-53). La Cestistica Spezzina non molla e con i canestri di N’Guessan e Colognesi prova a riaprire la gara ma i canestri di Penz e Guarneri riportano le orange a distanza di sicurezza sul 70-60 punteggio con il quale si chiude il match.

Coach Pinotti al termine del match dichiara: ”Abbiamo affrontato una squadra insidiosa in una partita ostica, ma abbiamo vinto con merito. Dopo aver perso il primo quarto abbiamo vinto i successivi tre. Una delle chiavi è stata la lotta a rimbalzo (53 a 37)a questo si è aggiunta la buona percentuale da due (48% contro il 29%).Complimenti a La Spezia che, con una grandissima Templari, ha dato l’anima e giocato con intensità nonostante le assenze. Dobbiamo però dire che quando siamo messe alle corde rispondiamo tirando fuori un gran carattere, collettivo, che è un po’ il nostro marchio di fabbrica. Menzione speciale per Susanna Toffali MVP del match con 25 punti. Dovevamo rompere il ghiaccio emotivamente all’esordio in questa competizione e l’abbiamo fatto. Domani ci aspetta una partita completamente diversa e di grandissima intensità contro Costa Masnaga in una gara all’ultimo sangue.”

Nella prima semifinale di domani alle ore 18 sarà Costa Masnaga l’avversaria de Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano. La squadra di coach Seletti ha avuto la meglio di Empoli nel match inaugurale della competizione 63-73. Le biancorosse hanno comandato il match dal primo all’ultimo minuto affidandosi al trio Caloro,Villa,Tibè in una partita caratterizzata dall’elevata intensità messa in campo da entrambe le squadre. Per la squadra di coach Pinotti sarà fondamentale gestire il ritmo della gara limitando le transizioni offensive di Villa e compagne.

