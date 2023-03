A2 Coppa Italia Femminile SF – Castelnuovo batte Udine e va in finale contro il Sanga

Come dodici mesi prima, la WomenAPU Libertas Basket School Delser Udine si ferma nella semifinale della Final Eight di Coppa Italia di serie A2 femminile. Nel 2022, al palaBenedetti, fatale alle Volpi di coach Massimo Riga fu la sconfitta contro Brescia di Alice Gregori, Carlotta Rainis e Angelina Turmel, poi sconfitta in finale da Crema. Nel 2023, Udine si piega dinnanzi all’Autosped Castelnuovo Scrivia, che disputerà la finalissima di Battipaglia contro il Ponte Sanga Milano, capace di superare la Limonta Costa Masnaga nell’altra semifinale.

Nel match contro Castelnuovo Scrivia, la Delser è partita col piede giusto. 6-15 per le WomenAPU, con Sara Ronchi già a quota 8 punti e due triple a segno. Grazie alla fisicità e a una panchina più lunga, le piemontesi si rifanno sotto in finale di primo quarto, trascinate da Rulli e Bonasia, e mettono il naso avanti nel secondo periodo, frangente nel quale Giorgia Bovenzi, fin lì positiva, è costretta a uscire per un colpo subito in un blocco in movimento di Gatti, a metà campo.



Memore del successo in campionato su Castelnuovo Scrivia, 59-51 ai primi di gennaio, la Delser non molla la presa. Aggrappandosi alla difesa di squadra, arroccata su Angelina Turmel (10 rimbalzi), Udine tiene botta, ma paga l’imprecisione generale al tiro e le troppe palle perse, alcune delle quali in maniera banale. In una battaglia fisica, contro un’avversaria tosta sotto ai tabelloni, tirare con 14/46 da due e 5/17 da tre e vedersi sovrastare a rimbalzo (39 carambole per le friulane, 48 delle quali 13 in attacco per le piemontesi) è una situazione nella quale è quasi impossibile giocarsella. Eppure, a metà del terzo quarto, dopo un paio di iniziative personali di Ronchi e Turmel, la Delser s’è trovata a -2, sul 48-46 del 27’. Nell’ultimo quarto, l’Autosped ha avuto il merito di sbagliare di meno, portando a casa la vittoria e l’ammissione alla finalissima.

WomenAPU Delser Crich Udine 54

Autosped Castelnuovo Scrivia 64

(18-17, 33-39, 46-53, 54-64)

WOMENAPU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 5 (1/5, 0/2), Ronchi* 25 (4/11, 5/7), Bacchini* 2 (1/5, 0/2), Turmel* 16 (6/12, 0/2), Lizzi*, Pontoni, Da Pozzo 3 (1/5, 0/1), Mosetti (0/2), Gregori 3 (1/4, 0/3); non entrate: Penna, Tumeo e Agostini. Coach: Massimo Riga

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 15 (3/9, 2/4), Premasunac* 9 (4/6, 0/1), Rulli 7 (3/5, 0/1), Bonasia 7 (0/2, 2/5), Leonardi* 4 (2/3, 0/2), Baldelli* 6 (1/3, 0/5), Gianolla* 10 (4/7 da 2), Smorto, Gatti 6 (2/6 da 2); non entrate: Bernetti, Ravelli e Castagna. Coach: Nino Molino

Arbitri: Giambuzzi e Parisi

NOTE.

Udine: Tiri da 2: 14/46 – Tiri da 3: 5/17 – Tiri Liberi: 11/14 – Rimbalzi: 39 12+27 (Turmel 10) – Assist: 14 (Bovenzi 4) – Palle Recuperate: 7 (Turmel 2) – Palle Perse: 18 (Bovenzi 5)

Castelnuovo Scrivia: Tiri da 2: 19/46 – Tiri da 3: 4/18 – Tiri Liberi: 14/18 – Rimbalzi: 48 13+35 (Premasunac 10) – Assist: 16 (Marangoni 3) – Palle Recuperate: 8 (Gianolla 3) – Palle Perse: 17 (Bonasia 3)

