A2 Coppa Italia Femminile SF – Sanga Milano vola in finale, Costa Masnaga cede dopo un supplementare

Fantastica vittoria al supplementare per Il Ponte Casa d’Aste che vince contro Costa una partita non adatta ai deboli di cuore. Le Orange, al termine di una partita complicata e con alcuni episodi controversi, mostrano ancora una volta un temperamento straordinario e guadagnano il pass per la finale dove affronteranno la vincente del match fra Castelnuovo Scrivia e Udine.

Partenza a ritmi elevati con Costa che trova punti da Villa e Tibè. È Madonna a sbloccare un Sanga che fatica a trovare fluidità in attacco ma il canestro di Allievi costringe coach Pinotti al primo timeout del match al quarto minuto di gioco. Coach Seletti schiera la zona dopo la pausa; il Sanga non si fa intimorire ed entra ufficialmente in partita con il canestro di Guarneri e la bomba di Bonomi. Il due punti di Toffali portano la partita in parità (14-14) ma la coppia Tibè-Allievi non ci sta e riporta in vantaggio Costa. Il quarto si chiude sul -5 (21-16) con i punti di Madonna e il primo canestro di Osazuwa.

Inizio di secondo quarto con le Orange che provano a ridurre il gap con Van der Keijl e Toffali ma Costa risponde con la bomba di Caloro e i canestri di Bernardi e Tibè trovando il massimo vantaggio (28-20). Le orange alzano l’intensità difensiva e trovano quindi ritmo in attacco. Il canestro di Guarneri e le due bombe di Madonna costringono Costa a fermare la gara sul 32-30. Penz trova la parità ma Villa torna ad essere protagonista con la tripla che interrompe l’astinenza biancorossa. Coach Seletti ripropone la zona e il Sanga ne approfitta. I liberi di Guarneri e il canestro di Toffali riportano il punteggio in parità e così le due squadre tornano negli spogliatoi in perfetto equilibrio (35-35).

All’inizio del terzo quarto gli aggiustamenti difensivi di Costa su Madonna inceppano i meccanismi offensivi delle milanesi. Caloro e Brossman provano a far fruttare gli sforzi difensivi delle biancorosse ma il Sanga si affida a Toffali che tiene in scia Il Ponte Casa D’Aste. Il Sanga fatica a trovare il canestro e Costa ne approfitta trovando punti importanti dal trio Caloro-Brossman-Allievi che valgono il -7 Orange (47-40). Il contropiede di Toffali ridà fiducia al Sanga che trova con Guarneri il canestro del -3 (47-43). I due liberi di Fietta e il contropiede di Villa riallargano il divario tra le due squadre con coach Pinotti che ferma la partita a 2 minuti dalla fine del quarto. Il canestro di Allievi fa trovare a Costa il massimo vantaggio sul 53-44 ma Madonna non ci sta e regala un bellissimo assist a Guarneri sul finale di quarto, si va così all’ultimo riposo sul 53-46.

Ultimo quarto che si apre con il canestro di Guarneri a cui risponde Brossman. Madonna trova un canestro importante in velocità ma Bernardi non ci sta e segna altri due punti. La tripla di Fietta regala a Costa il nuovo +8 ma il runner di Beretta ridà speranze a Milano. La zona di Sanga produce dividendi e la bomba di Penz riporta le milanesi a due possessi di svantaggio (62-58) a 5 minuti dal termine. Allievi trova un canestro importante e Toffali è costretta a uscire per un colpo alla testa. La penetrazione di Madonna e il canestro dalla distanza di Beretta portano le Orange ad un solo punto di distanza costringendo coach Seletti a fermare la gara. Costa fatica in attacco trovando punti solo dalla linea della carità e Penz raccoglie due punti dalla spazzatura dando nuova linfa alle compagne. Villa con una tripla prova a chiudere il match ma Penz e Bonomi non si fanno intimorire rispondendo con due canestri dai 6,75 di importanza capitale. Madonna realizza a cronometro fermo e Costa chiama il time-out sul -3 quando mancano 14 secondi dal termine. Fietta segna con la squadra arbitrale che sembra assegnare solo due punti salvo correggersi a tempo scaduto mandando così le due squadre al supplementare con la panchina Orange che ha tutti gli elementi per recriminare visto che questa gestione dell’azione da parte degli arbitri ha di fatto negato a coach Pinotti di chiamare il time-out per disegnare lo schema per vincere la partita.

Il supplementare si apre con la tripla di Penz a cui però fa seguito il parziale di 7-0 di Costa che induce coach Pinotti a spendere l’ultimo time-out della partita. Al rientro in campo il tecnico Orange ributta nella mischia Van Der Keijl e passa alla difesa a zona. Novati e Madonna riportano in vantaggio le milanesi seppur di un solo punto. Dopo il time-out di coach Seletti Costa perde palla e Madonna guadagna un viaggio in lunetta da cui ricava un punto. Fietta ha disposizione l’ultimo disperato tentativo da 10 metri ma la preghiera non viene accolta dagli dei del basket. Il Sanga vola in finale!

Limonta Costa Masnaga – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 80 – 82

(21-16, 35-35, 53-46, 73-73, 80-82)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 10 (1/6, 2/4), Rotta NE, Osazuwa 2 (1/3 da 2), Caloro* 10 (2/4, 2/6), Villa* 18 (3/7, 4/10), Razzoli NE, Villarruel 2 (0/1 da 3), Allievi* 13 (4/12, 1/3), Bernardi 4 (2/4 da 2), Tibè* 12 (4/8, 1/1), Brossmann* 9 (2/5, 1/5). Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 19/49 – Tiri da 3: 11/30 – Tiri Liberi: 9/15 – Rimbalzi: 57 18+39 (Brossmann 12) – Assist: 15 (Fietta 4) – Palle Recuperate: 6

(Allievi 2) – Palle Perse: 17 (Squadra 4)



IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (7/13, 0/3), Novati* 4 (2/6, 0/4), Guarneri 13 (5/10 da 2), Beretta 5 (1/2, 1/2), Penz* 13 (2/7, 3/7), Thiam NE, Van Der Keijl* 5 (1/4 da 2), Bonomi 7 (2/8 da 3), Madonna* 20 (2/6, 3/7), Finessi NE. Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/48 – Tiri da 3: 9/31 – Tiri Liberi: 15/24 – Rimbalzi: 4917+32 (Madonna 10) – Assist: 12 (Beretta 4) – Palle Recuperate: 7

(Madonna 4) – Palle Perse: 8 (Novati 2)

UFF.STAMPA SANGA MILANO