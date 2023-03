A2 Coppa Italia Femminile – Trionfo Castelnuovo Scrivia, sconfitto il Sanga Milano in finale

Autosped Castelnuovo Scrivia – Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano 66 – 59 (18-20, 27-34, 48-50, 66-59)



AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 7 (2/7, 0/5), Bernetti NE, Premasunac* 9 (3/5, 0/1), Rulli 4 (1/2, 0/2), Bonasia 21 (3/8, 4/8), Leonardi* 2 (1/3 da 2), Baldelli* 4 (0/1, 1/4), Gianolla* 3 (1/4, 0/3), Ravelli NE, Smorto 9 (1/2, 0/3), Castagna NE, Gatti 7 (2/5, 1/2)

Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 14/37 – Tiri da 3: 6/28 – Tiri Liberi: 20/28 – Rimbalzi: 51 19+32 (Smorto 15) – Assist: 9 (Bonasia 3) – Palle Recuperate: 8 (Marangoni 2) – Palle Perse: 12 (Squadra 2)

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 14 (7/11, 0/2), Novati* 2 (1/6, 0/3), Guarneri 3 (1/2 da 2), Beretta, Penz* 8 (4/9, 0/4), Thiam 2 (1/3 da 2), Van Der Keijl* 8 (3/4 da 2), Bonomi 3 (0/2, 1/4), Madonna* 19 (4/7, 3/10), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 21/44 – Tiri da 3: 4/23 – Tiri Liberi: 5/16 – Rimbalzi: 42 15+27 (Van Der Keijl 9) – Assist: 7 (Toffali 3) – Palle Recuperate: 6 (Toffali 2) – Palle Perse: 13 (Madonna 4) – Cinque Falli: Guarneri

Arbitri: Rubera L., Bernardo L.

Non basta un super Ponte Casa D’Aste per vincere la finale di Coppa Italia. Nonostante una grandissima prestazione delle ragazze di coach Pinotti il trofeo di metà stagione va a Castelnuovo con le Orange che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, confermano l’alto livello del team milanese.

Partenza perfetta per il Ponte Casa D’Aste che gestisce al meglio la fase difensiva e segna velocemente sei punti con Toffali, Van Der Keijl e Penz costringendo coach Molino al time-out quando si sono giocati solo 110 secondi. Al rientro in campo Castelnuovo sembra più decisa in attacco con Gianolla e Premasunac che segnano i primi 5 punti delle giraffe; le milanesi continuano a tenere alti i ritmi grazie anche a delle ottime difese di Madonna e vola sul 14-5 con le realizzazioni di Toffali, Madonna e Novati. La maggiore aggressività di Castelnuovo porta il Sanga in Bonus ma questo non cambia il piano partita delle Orange che continuano a spingere sull’acceleratore con la solita Toffali mentre Madonna risponde immediatamente alla tripla di Bonasia tenendo il punteggio sul 19-10 a duecento secondi dalla prima sirena. Le piemontesi possesso dopo possesso riescono a recuperare punti ed è Premasunac a segnare il canestro del -4 (20-16) inducendo coach Pinotti a chiamare il time-out. L’attacco del Sanga perde di fluidità e Castelnuovo grazie ai molti viaggi in lunetta riesce a riportarsi sul -2 al primo intervallo (20-18).

Ritmi più bassi in apertura di secondo quarto con Toffali che segna con una delle sue scorribande mentre le biancorosse trovano punti con Smorto dalla lunetta. Coach Pinotti cerca una soluzione ai problemi in rimbalzo buttando Thiam nella mischia mentre Leonardi regala il primo pareggio a Castelnuovo. Toffali prende l’iniziativa in attacco segnando il canestro del 24-22 a cui risponde però Baldelli che con la tripla dalla punta regala il primo vantaggio a Castelnuovo (24-25). Quando mancano 4 minuti alla pausa lunga coach Pinotti rimette in campo Van Der Keijl nonostante i tre falli. Arriva la reazione Orange con Penz e Madonna che combinano per cinque punti riportando il Sanga sul 29-27. Quando manca un minuto alla fine Bonomi trova la tripla (32-27) a cui si aggiungo i due punti in penetrazione di Madonna che portano le due squadre al riposo sul 34-27.

Premasunac nei primi secondi del secondo tempo raccimola il terzo fallo di Guarneri e i primi due punti della ripresa, Bonasia la segue a ruota e riporta sul -3 le piemontesi. Serve una reazione per il Sanga e puntualmente arriva grazie a Madonna che segna una tripla di grande carattere a cui fa segui il canestro di Van Der Keijl che vale il +8 (39-31). Bonasia e Madonna segnano in penetrazione mentre Penz risponde a Smorto fissando il punteggio sul 43-35 quando mancano 5 minuti alla penultima sirena. Bonasia segna 5 punti che riducono a quattro le lunghezze di vantaggio delle milanesi che reagiscono con Van Der Keijl salvo subire un nuovo parziale di 5-0 firmato da Gatti e Smorto. Penz inventa di puro agonismo un canestro vitale per le Orange. L’ultimo minuto del quarto ha per protagoniste le due lunghe in campo con Thiam che in taglio mentre Gatti realizza a fil di sirena portando le due squadre all’ultimo riposo sul 50-48 Sanga.

Il primo canestro del quarto periodo è di Rulli che riporta il punteggio in parità ma due giocate di alto livello in sequenza di Toffali e Madonna regalano il +4 alle milanesi. Castelnuovo piazza il 7-0 di parziale andando sul + 3 (54-57) e costringendo coach Pinotti a fermare la partita. I tanti errori ai liberi complicano la partita del Sanga mentre Smorto e Bonasia segnano cinque punti che valgono il massimo vantaggio delle Biancorosse (54-62) quando mancano 200 secondi alla fine. È capitan Guarneri a ritrovare il canestro per le tigri che devono gestire anche dei problemi a rimbalzo e sempre il capitano del Sanga riporta sul -6 le milanesi quando mancano 2 minuti alla fine. Le piemontesi giocano con il cronometro e Madonna trova due punti dalla lunetta quando mancano 17 secondi alla fine e il tabellone recita 59-63. Sul fallo sistematico Bonasia segna un solo tiro libero ma le Orange alla ricerca della tripla perdono palla e così la vittoria va a Castelnuovo per 66-59



Matteo Liberti – UFF.STAMPA SANGA MILANO