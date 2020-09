A2 COPPA ITALIA – Monologo Moncalieri, Cus Cagliari battuto

Tutto facile per Moncalieri, che davanti al pubblico amico si sbarazza agevolmente del Cus Cagliari fin dalle prime battute. La Pms va così in semifinale dove sfiderà domani sera Alpo.

Moncalieri: Reggiani, Penz, Giacomelli, Katshitshi, Cordola

Cagliari: Striulli, Puggioni, Prosperi, Caldaro, Ljubenovic

KATSHITSHI PROTAGONISTA – Avvio tutto di marca Moncalieri, con le piemontesi che spinte dal duo Reggiani-Katshitshi volano subito sul 7-3 obbligando Xaxa al timeout. E’ però un monlogo PMS nelle fasi iniziali, con Katshitshi e Domizi a firmare il massimo vantaggio sul 13-3. Niola e Sais segnano dalla lunetta archiviando un primo quarto povero di canestri, sul 13-6. Nel secondo quarto è la squadra sarda ha partire meglio con Prosperi e Petrova a scrivere il meno due. Reggiani e Cordola aprono un altro break, con i canestri di Domizi e Cordola a valere la doppia cifra di scarto. Il botta e risposta tra Striulli e Berrad vale il 28-18 alla pausa lunga.

MONCALIERI AMMINISTRA E VA IN SEMIFINALE – Al rientro in campo Puggioni dall’arco prova a suonare la carica, ma Moncalieri riprende da dove aveva finito e con il canestro di Cordola, seguito dalle triple di Giacomelli e Domizi scappa a più ventuno, su 42-21. Cagliari non vede più la retina e coach Xaxa inizia a preservare le senior, con il terzo periodo in archivio sul 47-23. Gli ultimi dieci minuti sono praticamente garbage time, con i due coach che svuotano le panchine. Moncalieri s’impone con il punteggio finale di 60-31.

MVP BASKETINSIDE.COM: Katshitshi

MONCALIERI-CAGLIARI 60 31

Moncalieri: Cordola 9, Reggiani 6, Penz 8, Katshitshi 12, Giacomelli 3, Berrad 9, Domizi 9, Iagualli, Salvini 2, Ramasso, Varetto. All.Terzolo

Cagliari: Puggioni 5, Striulli 8, Caldaro 4, Prosperi 5, Ljubenovic 1, Serra, Zucca ne, Saias 3, Sorbellini, Petrova 2, Madeddu 2, Niola 1. All. Xaxa