A2 Coppa Italia QF – Cecili rianima Roseto, le Panthers superano Selargius con un gran quarto periodo

By

E’ Roseto l’ultima formazione a volare in semifinale. Le Panthers soffrono per tre quarti di partita, riuscendo ad aver la meglio solamente nel quarto e ultimo periodo. Selargius, priva di Berrad e Granzotto, sfoggia una grande gara ritrovando Pavrette sotto canestro (15pt+8rb) con la francese per larghi tratti dominante. Roseto invece trova l’ennesima prova stagionale convincente da Giulia Cecili, autrice di una gara totale sui due lati del campo. Ai 21 punti che le valgono il titolo di topscorer ed mvp della gara, abbina infatti ben 7 palloni recuperati sinonimo di un’ottima prova anche sul fronte difensivo.

MVP BASKETINSIDE.COM: CECILI

ARAN Cucine Panthers Roseto – San Salvatore Selargius 59-51 (16-15, 20-24, 9-6, 14-6)

Roseto: Aispurua 5, Resemini ne, Botteghi ne, Sorrentino 8, Obouh Fegue 6, Bona 9, Cecili 21, Miccio 8, Bardarè ne, Mattera 2, Polimene ne, Maroglio. Coach: Buzzanca

Selargius: Reani 5, El Habbab 7, Mura 8, Pandori 5, Igenito 2, Valenti ne, Ceccarelli 9, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne, Pavrette 15, Corso ne. Coach: Righi