A2 Coppa Italia QF – Derthona allunga nella ripresa e doma Alpo

Derthona rispetta i pronostici e regola Alpo dopo un primo tempo in difficoltà. Decisiva la terza frazione in cui la formazione di coach Cutugno ha dominato la contesa con un parziale di 30-11 che ha spaccato la partita. Decisivo l’asse Attura-Premasunac, autrici di 21 e 20 punti sul referto finale.

Derthona: Attura, Marangoni, Melchiori, Cerino, Premasunac

Alpo: Moriconi, Turel, Parmesani, Frustaci, Nori

CRONACA – Partenza fortissima di Derthona che in un minuto confeziona l’8-0 iniziale. Moriconi dall’arco sblocca Alpo, ma le piemontesi rispondono con il 10-3 di Melchiori. Due canestri di Turel svegliano Alpo (11-8), con la formazione di Soave che inizia ad ingranare. E’ ancora Turel a bucare la retina nelle fila delle venete (14-13), rimettendo a contatto le compagne. Il botta e risposta Attura-Moriconi vale la parità a quota 16, con la prima frazione che vive di equilibrio e al decimo è 20-21. Nella seconda frazione son le lunge a salire in cattedra: Nori da una parte e Gianolla dall’altra firmano il 27-26 dopo due minuti. Nori e Turel firmano il controsorpasso (29-33), con Cutugno che opta per il timeout immediato. Premasunac e Leonardi ricuciono lo strappo (33-34), ma il finale è tutto di marca Alpo con Nori e Rosignoli a siglare il 39-43 all’intervallo. E’ Premasunac la prima a trovare la via del canestro dopo la pausa lunga, imitata poco dopo da Cerino per il 43-43. Moriconi risponde con una gran tripla, ma è Derthona ad aver più brio trovando con Attura e Premasunac il sorpasso sul 52-49. Soave chiama timeout, ma al rientro il copione non cambia e l’asse Attura-Premasunac propizia il massimo vantaggio sul 61-51 dopo ventisei minuti. Cerino fa più dodici, con Alpo che non trova mai il canestro e il punteggio del terzo periodo segna un clamoroso 24-8 dopo otto minuti. Frustaci sblocca l’Ecodem, ma è monologo Derthona e dopo tre quarti è 69-54 sul tabellone. Ultimo periodo aperto dalla tripla di Soglia, replicata dai due punti di una monumentale Premasunac. E’ la stessa numero sette a ripetersi poco dopo anche dall’arco, siglando il 74-59 che sa tanto di titoli di coda. Alpo non ne ha più e Derthona deve solo amministrare. Finisce 84-67.

MVP BASKETINSIDE.COM: Attura

DERTHONA ALPO 84 67

Derthona: Marangoni 6, Premasunac 20, Cerino 15, Attura 21, Melchiori 7, Espedale 3, Leonardi 5, Baldelli 2, Gianolla 3, Thiam 2, Castagna. All.Cutugno

Alpo: Parmesani 2, Nori 12, Turel 19, Moriconi 11, Frustaci 12, Fiorentini ne, Rosignoli 7, Soglia 4, Chiaretto ne, Mancini ne, Furlani ne, Pastore. All. Soave