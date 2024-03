A2 Coppa Italia QF – Matelica fa il colpaccio, San Giovanni Valdarno eliminata con un clamoroso harakiri

Colpo di scena a Roseto. Matelica firma l’upset di giornata e con un clamoroso parziale di 0-15 ribalta San Giovanni Valdarno accedendo con merito alle semifinali. Sugli scudi Benedetta Gramaccioni, autentica protagonista della rimonta finale.

San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Petrova

Matelica: Dell’Orto, Cabrini, Krajunaite, Offor, Poggio

CRONACA – Avvio tutto di marca San Giovanni Valdarno con Petrova e Rossini a segno per il 6-0. Si sblocca anche Bocola dall’arco per il 9-0, con le Thunder costrette al minuto di sospensione. Poggio sblocca Matelica, mentre sei punti in fila di Cabrini ricuciono il passivo sul 9-8. Lazzaro sblocca il punteggio delle toscane, ma Matelica ha più inerzia e spinta da Cabrini e Offor mette la testa avanti chiudendo sul 13-16 la prima frazione. Anche nel secondo quarto è Cabrini a dominare la scena, trovando il canestro del 15-20. La risposta di San Giovanni Valdarno arriva da Mioni, che piazza cinque punti in fila per la parità. La numero dieci colpisce anche da tre, mentre è Petrova a firmare il 26-21 a metà frazione. Rossini fa più otto (29-21), ma Georgieva, Celani e Dell’Orto firmano il contro break sul 31-33. L’ultimo sussulto è però di Petrova che firma il 34-33 all’intervallo in favore della Polisportiva Galli. E’ Rossini con un bel canestro a riaprire la contesa tra le due squadre, ma continua a esser equilibrio totale con Offor e Poggio a rispondere colpo su colpo (38-37). Zamparini trova il sorpasso (42-43), Gramaccioni fa più tre Thunder e Garcia è costretto al timeout. Si procede punto a punto e il terzo quarto si chiude 46-46. Ultimi dieci minuti che vedono le toscane partire meglio, con De Cassan e Mioni a trovare il 50-46. Cabrini sblocca Matelica, ma Reggiani sale in cattedra nel momento più delicato con una tripla che ricaccia indietro le Thuner. Mioni si mette ancora in evidenza (55-48), con Sorgentone che prova a mischiare le carte rimettendo Dell’Orto. Reggiani trova un’altra tripla per il più dieci, provando a spezzare definitivamente la partita. Offor non ci sta e riporta a due possessi lo scarto (58-52), con Gramaccioni che dall’arco riduce a soli tre punti di distacco il punteggio sul 58-55. Lazzaro fa 0/2 e Cabrini da tre impatta con un break di 0-10 che vale il 58-58. La Polisportiva Galli non segna più e Gramaccioni in contropiede sfrutta una persa di Rossini per segnare il 58-60 a 45” dal termine costringendo Garcia al timeout. Al rientro in campo Mioni da tre non trova il sorpasso e Dell’Orto dalla linea della carità allunga sul 58-62 a ventisei secondi dal termine. Nuovo timeout, stessa sostanza con anche Reggiani che fallisce la conclusione che poteva riaprire i giochi. Il fallo immediato su Offor non genera conseguenze, ma San Giovanni Valdarno non fa più canestro e il libero di Dell’Orto sancisce il finale. Matelica, con merito, va in semifinale.

MVP BASKETINSIDE.COM: Gramaccioni

SAN GIOVANNI VALDARNO – MATELICA 58 63

San Giovanni Valdarno: Rossini 15, Reggiani 10, Petrova 10, Bocola 5, De Cassan 2, Nasraoui ne, Streri, Azzola ne, Bevilacqua ne, Lazzaro 2, Mioni 14, Amatori ne.

Matelica: Kraujunaite 1, Cabrini 15, Poggio 11, Offor 10, Dell’Orto 6, Celani 2, Georgieva 3, Gramaccioni 9, Zamparini 2, Montelpare ne, Michelini ne, Sanchez 4. All. Sorgentone