A2 Coppa Italia QF – Udine letale, Broni spazzata via

No game nel primo quarto di Roseto. Udine strapazza Broni e conquista la prima partita di giornata. Le lombarde continuano nel loro momento negativo, collezionando la terza sconfitta consecutiva. L’Apu vince e convince e si candida sempre più al ruolo di favorita per alzare il trofeo.



Udine: Bovenzi, Bacchini, Milani, Cancelli, Katshitshi

Broni: Moroni, Ianezic, Bonvecchio, Labanca, Molnar



CRONACA – Katshitshi da un lato, Molnar dall’altro aprono ufficialmente la Final Eight di Coppa Italia. Udine però inizia subito a premere e con Cancelli e Bacchini vola sul 9-2 obbligando le lombarde al minuto di sospensione. Al rientro in campo Milani allunga ulteriormente (13-4), mentre Broni risponde con i canestri di Molnar e Bocchetti per il 14-10. Bocchetti colpisce ancora, obbligando Riga al timeout immediato. Shash trova una gran tripla, con Udine che riallunga grazie anche a Gregori a segno col più sette che chiude la prima frazione sul 19-12. Anche nel secondo quarto son le friulane a entrare meglio con Shash e Cancelli a timbrare il massimo allungo, sul 23-12. Bovenzi fa più tredici, mentre Bonvecchio e Molnar provano a limitare i danni. Milani e Katshitshi ribadiscono la doppia cifra (30-19), con Broni che non riesce a trovare contromisure. Un sussulto di Moroni non risveglia le compagne e l’APU scappa con Cancelli e Bovenzi a finalizzare il 41-27 all’intervallo. Nel terzo quarto il copione non cambia e Udine vola via, con un break di 11-2 che vale il 52-29. Il timeout di Magagnoli non risveglia le sue ragazze, che affondano sotto i colpi di Shash e Katshishi che firmano il 61-32 a metà frazione. Gregori e Bianchi allungano ulteriormente il passivo, decretando il 74-36 al trentesimo. Il quarto quarto è puro garbage time. Udine vola meritatamente in semifinale.

MVP BASKETINSIDE.COM: Katshitshi

UDINE 87 BRONI 65

Udine: Bovenzi 12, Bacchini 3, Katshitshi 17, Milani 4, Cancelli 14, Codolo 2, Ceppellotti, Shash 14, Agostini ne, Bianchi 7, Casella, Gregori 14. All. Riga

Broni: Moroni 11, Molnar 19, Ianezic 14, Bonvecchio 2, Labanca 2, Carbonella, De Pasquale 3, Bocchetti 4, Grassia, Coser 10, Ferrazzi ne. All.Magagnoli