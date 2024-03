Udine conferma l’ottima prestazione di ieri e spazza via Matelica, in una gara decisa già nel primo tempo. Bacchini e compagne, dopo un primo quarto in equilibrio (13-19), fuggono nel secondo periodo con un break di 11-28 che manda le due compagini al riposo sul 24-47. La ripresa è di fatto garbage time, con la formazione di Riga che vince 59-84 con merito e va in finale.

MVP BASKETINSIDE.COM: KATSHITSHI

Halley Thunder Matelica – W.APU Delser Crich Udine 59 – 84 (13-19, 24-47, 43-70, 59-84)



HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite* 2 (0/0, 0/0), Cabrini* 3 (0/3, 1/5), Celani 6 (2/3, 0/1), Georgieva, Gramaccioni 5 (0/2, 1/3), Zamparini 8 (1/2, 2/5), Poggio* 12 (5/9 da 2), Montelpare, Michelini NE, Offor* 6 (3/12, 0/1), Sanchez 17 (6/11, 1/3), Dell’orto*. Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 17/43 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 10/14 – Rimbalzi: 44 16+28 (Poggio 11) – Assist: 23 (Gramaccioni 5) – Palle Recuperate: 2 (Kraujunaite 1) – Palle Perse: 18 (Dell’orto 4)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Codolo, Ceppellotti 2 (1/2, 0/1), Bovenzi* 14 (6/9 da 2), Bacchini* 13 (2/5, 3/7), Katshitshi* 13 (5/11 da 2), Milani* 11 (1/5, 1/2), Shash 6 (0/1, 2/5), Cancelli* 9 (3/6, 1/2), Agostini, Bianchi 2 (0/1, 0/3), Casella, Gregori 14 (2/2, 2/4). Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 20/42 – Tiri da 3: 9/24 – Tiri Liberi: 17/18 – Rimbalzi: 37 10+27 (Katshitshi 13) – Assist: 24 (Bianchi 6) – Palle Recuperate: 11 (Gregori 3) – Palle Perse: 9 (Squadra 4)



Arbitri: Rizzi A., Purrone A.