A2 – Cordola trascina Moncalieri, Alpo va al tappeto

Nel big match della domenica bella vittoria dell’Akronos Moncalieri contro una Drain by Ecodem Alpo che sino alla fine lotta per rimanere in partita e fare il colpo in trasferta. Moncalieri rischia ma vince 65-61 guidata dalla doppia doppia di Cordola, 18 punti e 11 rimbalzi; in casa Alpo l’ex Conte mette 13 punti, bene dalla panchina Vitari con 12.

Akronos Moncalieri – Drain by Ecodem Alpo 65 – 61 (17-10, 39-29, 55-50, 65-61)

AKRONOS MONCALIERI: Cordola* 18 (9/9, 0/2), Bevolo, Reggiani* 2 (1/3 da 2), Berrad 7 (0/5, 2/4), Domizi 4 (0/2, 1/2), Penz* 9 (3/4, 1/7), Katshitshi* 7 (1/3 da 2), Iagulli, Salvini 4 (1/3 da 2), Varetto, Jakpa, Giacomelli* 14 (4/8, 2/7)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/38 – Tiri da 3: 6/23 – Tiri Liberi: 9/18 – Rimbalzi: 46 17+29 (Cordola 11) – Assist: 17 (Cordola 4) – Palle Recuperate: 11 (Cordola 3) – Palle Perse: 21 (Katshitshi 5)

DRAIN BY ECODEM ALPO: Vespignani* 8 (1/10, 0/1), Conte* 13 (4/5, 0/8), Dell’olio* 9 (2/4, 0/3), Reani* 2 (1/2 da 2), De Marchi, Gualtieri, Dzinic, Vitari 12 (6/8, 0/1), Mancinelli* 6 (1/3, 1/2), Coser 5 (1/1, 1/1), Mosetti 6 (2/4, 0/1), Franco NE

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/38 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 19/26 – Rimbalzi: 30 9+21 (Vespignani 6) – Assist: 5 (Vespignani 2) – Palle Recuperate: 9 (Vespignani 3) – Palle Perse: 19 (Vespignani 5)

Arbitri: Correale D., Fiore A.

Area Comunicazione LBF