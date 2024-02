A2 – Costa Masnaga batte di misura Moncalieri

By

CLV-Limonta Costa Masnaga – Tecnoengineering Moncalieri 62 – 57 (15-23, 37-34, 50-46, 62-57)



CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 9 (0/1, 3/11), Cibinetto NE, Osazuwa 4 (0/8 da 2), Caloro 4 (1/1, 0/7), Gorini, Razzoli NE, Piatti* 3 (0/1, 1/2), N’Guessan 8 (0/3, 1/2), Allievi* 15 (3/5, 1/2), Bernardi* 7 (2/5, 0/3), Pappalardo, Tibè* 12 (5/10 da 2)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 11/37 – Tiri da 3: 6/29 – Tiri Liberi: 22/29 – Rimbalzi: 47 17+30 (Allievi 8) – Assist: 19 (Ravelli 5) – Palle Recuperate: 11 (Caloro 4) – Palle Perse: 16 (Tibè 5)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Carnevale Schianca, Cordola* 4 (2/3, 0/2), Giordano*, Pasero, Landi* 2 (0/3 da 2), Mitreva 13 (2/5, 3/5), Iagulli 2 (1/2 da 2), Salvini* 14 (5/11, 0/1), Ramasso 1 (0/2, 0/1), Jakpa, Cicic* 21 (8/13, 1/2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 18/46 – Tiri da 3: 4/11 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 38 6+32 (Cicic 8) – Assist: 18 (Giordano 5) – Palle Recuperate: 8 (Landi 2) – Palle Perse: 21 (Cicic 6) – Cinque Falli: Cordola, Landi, Jakpa

Arbitri: Licari B., Grieco C.

La Tecnoengineering Moncalieri fa tremare la Limonta Costa Masnaga per 40 minuti. Grande inizio di gara per le ragazze di coach Terzolo che non si fanno intimorire dal 4-0 iniziale delle padrone di casa e nei successivi 9’ piazzano un parziale di 23-11, chiudendo il primo quarto sul +8 grazie soprattutto a Cicic, Salvini, Mitreva e Cordola.

Nel secondo quarto le lombarde ribaltano il risultato, trascinate da una ispiratissima Allievi che segna e dispensa assist. Moncalieri reagisce con le solite Cicic e Salvini, ma all’intervallo il tabellone dice 37-34 per Masnaga.

Al rientro dagli spogliatoi sono le difese a rubare le scene. Si stringono le maglie da entrambe le parti e di conseguenza calano anche le percentuali. La Limonta vince di appena un punto entrambi i quarti (13-12 e 12-11), ma la sensazione è che con un paio di guizzi le Lunette possano mettere il muso avanti da un momento all’altro.

Prima Cicic e poi Salvini, infatti, siglano a distanza di qualche possesso il -1, ma con Bernardi e Tibè le lombarde ristabiliscono le distanze sul 44-38 a 6’ dalla penultima sirena. Con il due su due dalla lunetta di Allievi, Masnaga tocca il massimo vantaggio sul +8 alla boa del quarto. Poi la partita si tinge di gialloblù e grazie alla solita Cicic, aiutata da Mitreva e Iagulli, le moncalieresi tornano nuovamente sul -1 a 75 secondI dalla fine del quarto. Una tripla di Ravelli sul penultimo possesso ridà fiducia e serenità alle padrone di casa. Si entra nell’ultimo quarto sul 50-46 per Masnaga.

Cicic e Salvini la impattano con due gran giocate dopo poco più di 1′, ma dall’altra parte Tibè e N’guessan non ci stanno e con un parziale di 5-0 in meno di 30 secondi portano la Limonta sul +5 a 7’ dalla fine. Landi dalla lunetta accorcia, ma dall’altra parte Allievi con un’altra tripla taglia nuovamente le gambe alle ragazze di coach Terzolo (58-52 con 5’ da giocare). Sul 60-56 e con i giochi ancora tutti aperti a 1’ dalla fine è ancora Allievi che in penetrazione chiude la partita.

Per la Tecnoengineering è Cicic la migliore in campo grazie ai suoi 21 punti, con oltre il 60 per cento dal campo e 8 assist. Molto bene anche Salvini (14 e 7) e Mitreva (13 con 3 bombe).

Per le padrone di casa l’Mvp è Allievi che finisce con 15 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. In doppia cifra anche Tibè con 12 punti e ben 20 di plus-minus.

Nonostante la sconfitta, coach Terzolo e il suo staff possono sicuramente ritenersi soddisfatti della prestazione delle Lunette su un campo difficile come quello di Costa Masnaga. Le lombarde, infatti, da stasera siedono comodamente sul secondo posto in classifica dopo la sesta vittoria consecutiva. Moncalieri rimane invece in fondo alla classifica, ma da Torino arriva un buon risultato: Torino Teen Basket ha infatti battuto 55-53 la principale rivale delle gialloblù per la retrocessione diretta, ovvero Stella Azzurra.

