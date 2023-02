A2 – Costa Masnaga doma Alpo e aggancia la seconda posizione

Limonta Costa Masnaga – Ecodent Alpo 84 – 74 (23-19, 54-40, 73-55, 84-74)



LIMONTA COSTA MASNAGA: Fietta 5 (2/8 da 2), Rotta, Osazuwa 6 (3/7, 0/1), Caloro* 2 (1/1 da 2), Villa E.* 13 (3/6, 2/3), Razzoli, Villarruel 14 (1/1, 3/4), Allievi* 14 (5/8 da 2), Bernardi 9 (3/6, 0/1), Tibè* 10 (5/8 da 2), Brossmann* 11 (5/9, 0/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 28/54 – Tiri da 3: 5/11 – Tiri Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 42 12+30 (Brossmann 13) – Assist: 18 (Fietta 5) – Palle Recuperate: 7 (Fietta 3) – Palle Perse: 15 (Brossmann 4) – Cinque Falli: Tibè

ECODENT ALPO: Marinkovic* 12 (0/3, 3/6), Turel* 17 (4/8, 3/6), Fiorentini NE, Rosignoli 12 (3/5, 2/5), Diene* 4 (1/5 da 2), Moriconi* 10 (2/7, 2/7), Soglia 3 (0/1 da 2), Furlani NE, Vitari, Mancinelli* 14 (5/12, 0/1), Franco NE, Pastore 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 16/43 – Tiri da 3: 10/25 – Tiri Liberi: 12/15 – Rimbalzi: 35 13+22 (Mancinelli 12) – Assist: 12 (Moriconi 5) – Palle Recuperate: 11 (Mancinelli 4) – Palle Perse: 14 (Moriconi 5)

Arbitri: Suriano F., Barra F.

Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive in trasferta per l’Ecodent Alpo: le biancoblu finiscono ko sul campo del Limonta Costa Masnaga (84-74) al termine di un match quasi sempre comandato dalle padrone di casa. Costa ha fatto vedere di essere la terza forza del girone, ma l’Alpo non è stato impeccabile in difesa (54 punti subiti nei primi due quarti) concedendo troppi canestri facili alle lecchesi. Cinque veronesi chiudono in doppia cifra, solita doppia doppia per Mancinelli (14+12), mentre Turel è la top scorer dell’incontro (17 punti).

Parte meglio l’Ecodent che colpisce da oltre l’arco con Turel e due volte con Marinkovic (4-9), Costa risponde con Brossmann e Osazuwa (8-11), cui seguono due canestri consecutivi di capitan Mancinelli (10-15) intervallati dai liberi di Allievi. Le ospiti mantengono il +5 sino a 2 minuti e mezzo dalla fine del primo quarto (12-17), poi però incorrono in uno dei tanti black-out che hanno caratterizzato questa stagione: 11-0 di parziale interno e tabellone che segna 23-17. Soglia fa 2/2 dalla lunetta e il primo periodo va in archivio sul punteggio di 23-19. Nel secondo quarto il Limonta raggiunge subito la doppia cifra di vantaggio (29-19), aggiornando il break a 17-2: l’Alpo elargisce troppi canestri facili alle “pantere” che in questa frazione mettono a segno ben 31 punti. Le triple di Villarruel e il gioco da tre punti di Bernardi allargano la forbice (39-25), Tibè firma il massimo vantaggio sul +18 (48-30), Moriconi da tre e Mancinelli dalla lunetta rosicchiano qualcosa (50-38) e il tempo si chiude con il cesto di Caloro del 54-40.

Nel terzo periodo l’Alpo scende sotto la doppia cifra di ritardo con Diene (54-45), Turel sigla il -7 (56-49) ma ecco un altro parziale biancorosso, stavolta di 8-0, che vale il -15 (64-49). Coach Soave si becca un fallo tecnico e nel finale di tempo il Limonta pareggia il massimo vantaggio della serata (73-55 all’ultimo mini-riposo). Nella frazione conclusiva la formazione di Seletti controlla il risultato ma sul 77-60 arriva finalmente il parziale veronese che sembra riaprire i giochi: Turel, Marinkovic e Rosignoli confezionano uno 0-12 che significa 77-72 a 5 minuti e mezzo dalla fine. La tripla del possibile -2 di Rosignoli balla sul ferro ed esce, l’illusione dura poco però perché Brossmann e Tibé rispondono con un 7-0 che chiude definitivamente i conti (84-72). C’è solo il tempo per il paniere di Mancinelli, in campo per 40 minuti (con 27 di valutazione), per fissare il già ricordato 84-74 conclusivo.

Andrea Etrari

Uff. Stampa Alpo Basket ’99