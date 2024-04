A2 – Costa Masnaga ottiene un altro successo, Selargius battuto

Priva di Mura e Granzotto, la Techfind registra il quarto stop consecutivo quando siamo agli sgoccioli del campionato di serie A2 2023/24. Nella terzultima giornata del girone A, giocata sul campo del Basket Costa, le selargine sono state sconfitte 59-87 da una vicecapolista in gran spolvero. Le ragazze di coach Andreoli hanno cominciato a creare un vantaggio consistente a partire dal finale del secondo quarto, concretizzato poi a inizio terzo periodo e tenuto fino alla fine. Per Selargius 13 di Ceccarelli e 11 di Reani, per Costa 4 giocatrici in doppia cifra (Allievi, Bernardi, Tibè e N’guessan). Da segnalare il rientro in campo di Berrad dopo l’infortunio e l’esordio, oltre da head coach di Amadasi, di Silvia Nardon come vice.

LA GARA – La Techfind schiera in quintetto Berrad, Ceccarelli, Pandori, Reani ed El Habbab, mentre Costa ha nel suo starting five Ravelli, Bernardi, Allievi, Pappalardo e Tibè. Allievi firma il primo mini-break delle padrone di casa, Pandori sblocca il referto delle sue. Costa insiste con la zona press mentre Selargius riesce a realizzare più dalla distanza che sotto canestro. Così Reani accorcia due volte dai 6.75 (8-8). Costa sbaglia conclusioni facili, la Techfind ne approfitta ancora con una tripla, stavolta a firma di Ingenito, che vale il primo (e col senno di poi unico) sorpasso sardo (13-12). L’energia di N’guessan e i punti di Allievi e Bernardi portano al massimo vantaggio Costa (15-23). Due di Pavrette chiudono il primo parziale 23-17. Il secondo periodo, caratterizzato all’inizio da alcune imprecisioni da una parte e dall’altra del campo, tesse le prime trame di gara. Pandori approfitta delle sviste di Costa, Ceccarelli da tre riporta le giallonere in partita (27-35). Le sarde continuano però a soffrire l’intensità difensiva delle lombarde che in più iniziano a fare canestro con continuità: la tripla di Pappalardo e i punti sotto canestro di Tibè portano il Basket Costa all’intervallo lungo in vantaggio di 13 lunghezze (42-29).

Nel terzo periodo Selargius prova la zona e Costa spinge con l’acceleratore, privilegiando contropiede e transizione. Il parziale di Costa a inizio quarto di 12-0 ipoteca la gara, anche per le difficoltà offensive patite dalle sarde (34% dal campo). Da El Habbab, Valenti e Ceccarelli vagiti di orgoglio. Il periodo si chiude 42-66. L’ultimo quarto è una formalità, ma Selargius gioca meglio e vede di più il canestro, Osazuwa e N’guessan altrettanto, vincendo anche la sfida ai rimbalzi (47 di squadra contro i 27 gialloneri). Finisce 59-87.

Coach Amadasi a fine partita: “Siamo state in partita quasi due quarti, poi non siamo state in grado di contenere lo strapotere di Costa, una squadra completa, che può vantare quasi due quintetti. Era difficile bissare la partita d’andata, ciò non toglie che le ragazze abbiano dato il massimo, purtroppo non è bastato. Puntiamo a vincere le altre due partite per chiudere al meglio la regular season e assicurarci i playoff anche quest’anno”.

Basket Costa – San Salvatore Selargius 59-87

Techfind: Reani 11, Pandori 9, Ceccarelli 13, Berrad 4, Pavrette 4, El Habbab 6, Ingenito 7, Valenti 3, Corongiu, Miceli 2. All. Amadasi F.

Costa: Ravelli, Allievi 13, Bernardi 15, Pappalardo 9, Tibè 10, Cibinetto 4, Osazuwa 8, Caloro 8, Gorini, Razzoli, Piatti 6, N’guessan 14. All. Andreoli L.

Parziali: 23.17, 19-12, 24-13, 21-17.

UFF.STAMPA TECHFIND SAN SALVATORE SELARGIUS